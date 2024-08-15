成立不足兩年 8萬AI華企執笠

「鈦媒體」周二引述中國國家企業信用信息公示系統統計數據稱，自前年11月ChatGPT發表至今年7月29日，AI領域很多企業面臨算力成本等壓力，導致78,612家處於企業註銷、吊銷執照或停業異常狀態，這些消失的AI公司，佔同期新註冊87.8萬間企業的8.9%。報道亦稱，過去3年內地註銷吊銷AI相關企業超過20萬間，10年內共35.3萬間AI相關企業消失。

ChatGPT掀創業潮 今年增30萬間

與此同時，截至8月7日，今年已新增註冊30.07萬間AI相關企業。內地現存180.43萬間AI相關企業。其中，官方統計AI產業體系相關企業超過4500間，已備案並上線、能為公眾提供服務的生成式AI服務大模型逾180個，註冊用戶數逾5.64億。

報道指出，一方面受AI創業熱潮影響，內地新增數十萬家AI相關公司；另一方面，受燒錢但不賺錢困境，以及創投行業下滑、致融資遇冷等多因素影響，最終導致近8萬間AI企業相繼淘汰出局。

據中國民營經濟研究會副會長任澤平團隊發布的《中國中小微企業經營現狀研究2021》數據顯示，中國企業平均生存周期約為3至5年，其中，中小微企平均生存時間為2.5年。