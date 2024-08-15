明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

成立不足兩年 8萬AI華企執笠

【明報專訊】OpenAI的聊天機械人ChatGPT問世以來，掀起生成式人工智能（AI）創業熱潮。有內媒統計稱，中國剛註冊成立不久、卻又因成本等壓力處於註銷、停業狀態的AI企業已有近8萬間。

「鈦媒體」周二引述中國國家企業信用信息公示系統統計數據稱，自前年11月ChatGPT發表至今年7月29日，AI領域很多企業面臨算力成本等壓力，導致78,612家處於企業註銷、吊銷執照或停業異常狀態，這些消失的AI公司，佔同期新註冊87.8萬間企業的8.9%。報道亦稱，過去3年內地註銷吊銷AI相關企業超過20萬間，10年內共35.3萬間AI相關企業消失。

ChatGPT掀創業潮 今年增30萬間

與此同時，截至8月7日，今年已新增註冊30.07萬間AI相關企業。內地現存180.43萬間AI相關企業。其中，官方統計AI產業體系相關企業超過4500間，已備案並上線、能為公眾提供服務的生成式AI服務大模型逾180個，註冊用戶數逾5.64億。

報道指出，一方面受AI創業熱潮影響，內地新增數十萬家AI相關公司；另一方面，受燒錢但不賺錢困境，以及創投行業下滑、致融資遇冷等多因素影響，最終導致近8萬間AI企業相繼淘汰出局。

據中國民營經濟研究會副會長任澤平團隊發布的《中國中小微企業經營現狀研究2021》數據顯示，中國企業平均生存周期約為3至5年，其中，中小微企平均生存時間為2.5年。

相關字詞﹕停業 人工智能（AI）

上 / 下一篇新聞