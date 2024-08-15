明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

民眾黨獻金案 檢方搜會計師樓 柯文哲認「用人不當」 黃珊珊辭黨職

【明報專訊】台灣民眾黨主席柯文哲陷入總統大選政治獻金申報不實疑雲，台北地檢署昨（14日）搜查涉案的會計師事務所。時任競選總幹事黃珊珊昨主動請辭黨職，柯文哲則向黨員發公開信，承認自己「識人不明、用人不當」，稱他身為黨主席，「責無旁貸」。

柯文哲近日被指大選政治獻金申報不實，他與競選團隊周一解釋，查出17筆漏報、誤報，原因是委託的會計師端木正因時間來不及，擅自將漏報金額約1817萬餘元（新台幣，下同，約439.6萬港元），自行調節到時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊。不過端木正當日隨即否認，強調會計師提供的簽證服務，均依法令規定處理。

民眾黨：搜索範圍不涵黨辦柯辦

台北地方檢察署本周一主動宣布偵辦柯文哲政治獻金案。綜合中央社等台媒昨報道，台北地檢署昨早持搜索票，兵分多路前往承辦會計師端木正的事務所、木可公關公司等地調取相關單據、憑證以作比對。民眾黨副秘書長許甫表示，搜索範圍不包括民眾黨及柯文哲辦公室，民眾黨已主動提供6箱憑證。

律師代理木可公司針對搜查發聲明，稱公司除積極配合調查外，也主動提供相關資料給調查人員，希望檢調機關能盡快查明真相。

民眾黨昨召開中央委員會，時任柯競辦總幹事、立委黃珊珊請辭中央委員獲准。黃珊珊表示，財務部門發生重大疏失，當然「責無旁貸」，所以請辭黨職。

獻金申報風波延燒多日，柯文哲昨午向黨員發公開信，稱2024年這場大選，是民眾黨第一次面對如此龐大規模的選舉。民眾黨的確缺乏專業團隊，但不該因陋就簡，把重要業務委外處理，也沒有再重複查核，民眾黨也有責任。他承認「識人不明、用人不當」，會深刻檢討並改正過失，並稱令許多支持者感擔憂失望，身為黨主席「責無旁貸」。

分析：或走時代力量舊路 削在野整體監督力

民眾黨近來面對涉貪風暴，加上早前民眾黨籍的新竹市長高虹安涉貪被判刑，台灣有輿論認為，民眾黨正面臨創黨以來最大危機。彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆指出，民眾黨一直被詬病為一人政黨，柯文哲若涉弊，形象破滅，民眾黨未來凶多吉少，將走向早前時代力量、親民黨、台聯黨、新黨的道路，即所謂「第三勢力泡沫化」。

另一方面，柯文哲捲入申報爭議，也讓國民黨面臨是否繼續與民眾黨合作的尷尬境况。國民黨文傳會主委李彥秀昨表示，該事件是烏龍還是事實，有待檢調釐清。如屬實，對民眾黨衝擊非常大，也會影響到在野黨整體的共同監督力和戰力。

馬英九基金會執行長蕭旭岑前日亦指出，柯文哲「受重傷」對國民黨不是好消息，這讓藍白在2026年、2028年選舉合作的機率大降。

相關字詞﹕黃珊珊 柯文哲 政治獻金 民眾黨

上 / 下一篇新聞