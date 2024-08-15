民眾黨獻金案 檢方搜會計師樓 柯文哲認「用人不當」 黃珊珊辭黨職

柯文哲近日被指大選政治獻金申報不實，他與競選團隊周一解釋，查出17筆漏報、誤報，原因是委託的會計師端木正因時間來不及，擅自將漏報金額約1817萬餘元（新台幣，下同，約439.6萬港元），自行調節到時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊。不過端木正當日隨即否認，強調會計師提供的簽證服務，均依法令規定處理。

民眾黨：搜索範圍不涵黨辦柯辦

台北地方檢察署本周一主動宣布偵辦柯文哲政治獻金案。綜合中央社等台媒昨報道，台北地檢署昨早持搜索票，兵分多路前往承辦會計師端木正的事務所、木可公關公司等地調取相關單據、憑證以作比對。民眾黨副秘書長許甫表示，搜索範圍不包括民眾黨及柯文哲辦公室，民眾黨已主動提供6箱憑證。

律師代理木可公司針對搜查發聲明，稱公司除積極配合調查外，也主動提供相關資料給調查人員，希望檢調機關能盡快查明真相。

民眾黨昨召開中央委員會，時任柯競辦總幹事、立委黃珊珊請辭中央委員獲准。黃珊珊表示，財務部門發生重大疏失，當然「責無旁貸」，所以請辭黨職。

獻金申報風波延燒多日，柯文哲昨午向黨員發公開信，稱2024年這場大選，是民眾黨第一次面對如此龐大規模的選舉。民眾黨的確缺乏專業團隊，但不該因陋就簡，把重要業務委外處理，也沒有再重複查核，民眾黨也有責任。他承認「識人不明、用人不當」，會深刻檢討並改正過失，並稱令許多支持者感擔憂失望，身為黨主席「責無旁貸」。

分析：或走時代力量舊路 削在野整體監督力

民眾黨近來面對涉貪風暴，加上早前民眾黨籍的新竹市長高虹安涉貪被判刑，台灣有輿論認為，民眾黨正面臨創黨以來最大危機。彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆指出，民眾黨一直被詬病為一人政黨，柯文哲若涉弊，形象破滅，民眾黨未來凶多吉少，將走向早前時代力量、親民黨、台聯黨、新黨的道路，即所謂「第三勢力泡沫化」。

另一方面，柯文哲捲入申報爭議，也讓國民黨面臨是否繼續與民眾黨合作的尷尬境况。國民黨文傳會主委李彥秀昨表示，該事件是烏龍還是事實，有待檢調釐清。如屬實，對民眾黨衝擊非常大，也會影響到在野黨整體的共同監督力和戰力。

馬英九基金會執行長蕭旭岑前日亦指出，柯文哲「受重傷」對國民黨不是好消息，這讓藍白在2026年、2028年選舉合作的機率大降。