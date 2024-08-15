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中紀委：嚴查投資密集領域腐敗

【明報專訊】中央紀委國家監委網站昨（14日）刊文談反腐。文章透露，金融、國企、能源、醫藥和基建工程等重點領域政策支持力度大、投資密集、資源集中，是容易腐敗之地，要重點整治。

涵金融國企能源醫藥基建

文章強調，反腐敗鬥爭一刻不能停，必須永遠吹衝鋒號。中共二十屆三中全會通過的「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」強調「完善一體推進不敢腐、不能腐、不想腐工作機制，著力剷除腐敗滋生的土壤和條件」，要求「深化整治權力集中、資金密集、資源富集領域腐敗」。

文章指出，油水愈多的地方愈易滑倒，相比其他領域，金融、國企、能源、醫藥和基建工程等重點領域政策支持力度大、投資密集、資源集中。文章稱，必須清醒看到，因為利益誘惑大，重點領域往往是廉潔風險的高危區域。從近年來查處的腐敗案件可以看出，一些重點領域往往腐敗易發多發，「不僅侵蝕黨的肌體、損害黨的形象、傷害黨群幹群關係，更會破壞公平正義、影響發展環境、積累風險隱患」。

文章提出要懲治結合，將個案查處和系統整治結合、監督管理空白點，深化以案促改促治，斬斷利益輸送鏈條。文章也提出，深化權力集中、資金密集、資源富集領域的反腐敗要取得長效，需剷除「圍獵」這個政治生態污染源，強化受賄行賄一起查。

相關字詞﹕能源 整治 反腐 中紀委

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