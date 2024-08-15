中印尼外長防長首對話 倡守開放包容

新華社昨報道，中國外交部副部長孫衛東和中央軍委國際軍事合作辦公室副主任張保群，在印尼雅加達與印尼外交部亞太非總司長卡迪爾、國防部戰略總司秘書長奧克塔羅共同主持會議。中方在會上介紹了中共二十屆三中全會情况，並就台灣、南海等涉及中國核心利益和重大關切的問題闡述立場主張。印尼重申堅定恪守一個中國原則，主張通過和談管控分歧，維護南海和平穩定。雙方也深入針對巴勒斯坦問題等共同關心的國際和區域問題交換意見。

雙方認為，中國印尼「2+2」對話機制是中國對外建立的首個部長級「2+2」機制，充分體現了中國印尼關係的高水平和戰略性，今次會議標誌兩國「2+2」機制正式啟動，兩國戰略互信邁上新台階。雙方願加強溝通協作，持續提升兩國政治安全合作和友好互信，推動中國印尼命運共同體建設不斷取得新進展。

當天孫衛東還與印尼外長蕾特諾、副外長帕哈拉會面。印尼外交部引述卡迪爾提到，「2+2」對話機制是預計於2025年舉行的部長級對話的準備步驟。