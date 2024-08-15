北戴河夏休結束 中央高層返崗 訪緬晤敏昂萊 王毅：冀助各派協商

外交部周二宣布，王毅14至17日訪問緬甸，並赴泰國主持瀾滄江-湄公河合作第九次外長會、出席中老緬泰外長非正式會晤。王毅昨與敏昂萊在緬甸國家管理委員會辦公室，先與緬甸外長等舉行小範圍會談。王毅讚揚敏昂萊是中國的好朋友、老朋友，多年來推動中緬友好，稱他帶領的緬甸軍隊是緬甸國內和平穩定的重要基石。敏昂萊則稱，王毅此行有助鞏固及推進兩國合作。

稱不涉內政 駁西方抹黑中緬軍貿往來

據外交部網站消息，外交部發言人介紹，王毅此訪旨在深化中緬各領域互利合作，鞏固兩國人民友好感情，推動中緬命運共同體建設走深走實。作為友好鄰邦，中方始終堅持不干涉內政原則，一如既往地支持緬甸維護穩定、發展經濟、保障民生，為緬甸各方在憲法和法律框架下通過政治協商妥善處理分歧提供建設幫助。中國此前多次被西方指摘向緬甸軍政府提供軍火，同時也與掌控中緬邊界附近領土的緬甸少數民族武裝組織保持聯繫。外交部駁斥外界抹黑兩國的正常軍貿往來。

敏昂萊是現時緬甸軍政府第一號人物，身兼總統、總理及國防軍總司令。緬北戰事持續，因緬甸政府軍近日在與地方反對派武裝力量戰鬥時節節敗退，敏昂萊近幾周受到軍方支持者公開批評，網上更傳出敏昂萊被高階將領拘禁的消息。據法新社報道，緬甸軍方昨稱此說法為謠言，是「叛徒」在王毅來訪前散佈的「政治宣傳」。軍政府在聲明中稱，這類說法「目的在擾亂國家和平與穩定」，「國家元首和當局正共同履行他們對國家的職責」。

將赴瀾湄合作外長會 「建更緊密共同體」

此外，外交部表示，王毅將出席中老緬泰外長非正式會晤間，同各國就地區形勢和共同打擊跨境犯罪等交換意見。外交部新聞發言人林劍稱，中方希望通過此次瀾湄合作外長會，同湄公河國家共同梳理合作進展、總結合作經驗，謀劃瀾湄合作下階段發展，將瀾湄地區打造成高質量共建「一帶一路」示範區、全球發展倡議先行區、全球安全倡議實驗區和全球文明倡議首善區，助力構建更緊密的瀾湄國家命運共同體。

上一屆瀾湄合作外長會去年底在北京舉行，王毅當時與緬甸副總理兼外長丹穗會面時，強調雙方要強化執法安全合作，徹底剷除網賭電詐毒瘤。

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