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大閘蟹熱死 龍井茶曬焦 江浙高溫 蟹農料秋季產量減上市遲

【明報專訊】華東地區自7月下旬持續極端高溫天氣，導致浙江茶樹受災，部分西湖龍井茶園出現紅葉現象，甚至曬焦，茶農要輪流淋水抗旱；同樣地處熱浪核心地帶江蘇，湖養大閘蟹死亡率較正常天氣倍增，今年秋季恐出現產量減少、體型偏小，上市日期或推遲，價格也可能出現波動。

杭州昨（13）最高氣溫37℃，已經是近半個月來最低。杭州「潮新聞」報道，前日當地最高氣溫39.1℃，結束了今年連續10日超過40℃的高溫天氣。

杭州茶農：凌晨上山澆水至上午9點

杭州西湖老茶農翁永泉在翁家山的3畝茶園受高溫天氣影響，一家人不停接力到茶園澆水。祖孫三代4個人試過凌晨3點上山，澆水至上午9點；晚飯後繼續澆水，直到深夜12點，持續一周。翁家山茶山共1040畝，這是當地許多茶農這個夏天的常態。茶樹雖然覆蓋了防曬網，但只要被風吹開一些，裸露在外的茶樹樹葉只需一天便呈現出焦紅的顏色。

不僅是茶樹，螃蟹對極端高溫同樣無法抵抗。浙江湖州長興部分大閘蟹養殖戶說，螃蟹已經出現傷亡率。水池溫度過高，螃蟹容易食慾不振，導致營養攝取不足，生長速度減緩、蛻殼延遲。

江蘇崑山大閘蟹養殖戶魏先生也對「紅星新聞」表示，高溫使水草腐爛、水中含氧量下跌，加上大閘蟹正處於第4次蛻殼，會影響其耐熱能力。

陽澄湖大閘蟹養殖戶謝女士表示，正採取換水、增氧、加種空心蓮等補救措施，高溫天氣尚未結束，損失難以估計。

有養殖戶日撈3000死蟹 料損一兩百萬元

《都市快報》引述江蘇南京固城湖大閘蟹養殖戶付先生表示，高溫持續時間太長，補救措施效果不理想。在40℃高溫天氣之下，他每天要從1000畝的水塘撈起3000多隻死蟹，估計今年收入損失一兩百萬元人民幣。

高溫致蛻殼推遲減少 影響體型

從事大閘蟹生意20多年的杭州商人王志強表示，今年大閘蟹死亡率從往常不足10%飈升至20%以上。大閘蟹一般要經歷5次蛻殼，每蛻殼一次長大一倍，持續高溫導致蛻殼推遲甚至減少，大閘蟹體型受影響。

相關字詞﹕高溫天氣 中秋節 大閘蟹

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