台監察院：已派員查柯文哲獻金 民眾黨提告會計師

中央社報道，民眾黨昨晚宣布，時任柯文哲競選總幹事黃珊珊今天將在律師陪同下，赴地檢署提告會計師端木正。

柯團隊前日表示事件是財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏報金額調節至有關公司。端木正回應稱均依法令規定處理。端木正朋友轉述，端木正自己上周把單據漏報的問題查出來，但民眾黨不但沒請他出席前日記者會，還把責任全推給他，簡直是「公親變事主」（仲裁者成了當事人）。

柯文哲昨被問到端木正是否說謊時表示，「我們會找財務長跟他對質」，稍後又表示「直接叫律師告他就好」。時任柯文哲競總副總幹事陳智菡批評端木正「比無良還糟」，做錯事「還繼續說謊」。民眾黨立委黃國昌則說，希望端木正誠實面對，不要犯下嚴重錯誤還卸責推託。

台行政院長卓榮泰強調，希望任何一位選舉候選人都必須誠實面對選民、嚴謹面對財務結構支出。

綠營：民眾黨政治誠信大崩盤

民進黨立法院黨團稱，民眾黨現在進入「大切割、大甩鍋與政治誠信大崩盤」階段，敦促柯文哲具體向社會釋疑說明。