國安部發文反獨 指破獲千餘台諜案 陸委會：邊促交流邊濫捕

創新以分裂罪實踐反台獨

國安部微信公眾號的題為〈堅決打好涉台反分裂反間諜鬥爭〉文章中，指出面對台獨分裂勢力囂張氣焰，國安部分別從「打擊間諜情報活動」、「懲治台獨分裂勢力」與「反制外部勢力干涉」三方面行動。除連續破獲千餘宗台諜案，還依法全面加強「懲獨遏獨」，對楊智淵等台獨頭目實施抓捕審查，創新「以涉嫌分裂國家罪追究台獨分子刑事責任」的執法司法實踐。此外，有力抵制域外國家介入台海局勢、插手台灣問題動向，有效捍衛國家主權、服務對台工作大局。

指民進黨致兩岸關係轉差

兩岸關係急轉直下，文章直指民進黨是罪魁禍首，賴清德上台後台獨立場更加激進冒險，「凡是以身試法的台獨頑固分子，必將被採取刑事懲處措施，依法嚴懲不貸，依法終身追責」。

陸委會回應指，大陸國安部門運用模糊與不明確的法律，濫權羈押，把不符中共政治意識形態，主張民主自由的台灣人民，都當成「台獨分裂勢力」或「間諜」。

台：楊智淵不參與政治已久

籲台人赴陸前審慎

陸委會稱楊智淵不是「台獨頭目」，「他的政治立場時常變化，在被中共違法逮捕關押前，早已不從事政治活動，長期在中國大陸以教圍棋及參加比賽為生」；又強調不要相信「懲獨」只針對少數台灣人，呼籲台人審慎思考赴陸必要性。