舉國皆有「牛」 難除因懶政

個資保護不力 便利黃牛

以博物館來說，內地大絕部分博物館自免費參觀後，為了所謂客流管控等理由，館方採用定額參觀的預約制度。儘管實行實名制，但由於個人資料保護不力，讓黃牛予取予求。免費參觀博物院原本是國民福利，如今卻變成黃牛「福利」。

從各大博物館、景點的實際操作情況審視，大部分出現「一票難求」的公共文化場所，館方只負責「放票」而不參與細化管理，實際是一種懶政。

7月1日，國家文物局辦公室發布通知，要通過多種方式提高觀眾參觀博物館便利水平。經評估毋須通過預約機制實現分流、錯峰的場館應取消預約；如確需預約的，應結合實際優化預約機制，加強精細化管理，盡可能簡化預約程序，並通過保留人工窗口、電話預約等方式。惟北京、廣東等地暑期依然出現多個「一票難求」場館。

實際上，黃牛高價倒票算不上隱秘。經年累月，平頭百姓都能輕易找到黃牛，公權部門的執法人員，怎麼可能不知道呢？難怪網上指斥文化機構、文化執法、公安、市場監管、網信等部門「集體懶政」的說法，得到多人讚同。

明報記者