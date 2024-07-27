京黃牛暑期復現 國博九成客局付費 央視調查30人僅2人循正規免費渠道 故宮軍博亦難預約

講解之名收百餘元入場費

央視記者8月初開始，連續幾天登錄國家博物館（國博）的微信小程序，在點擊「參觀預約」頁面後，發現7天內全都顯示約滿。不過，每天進入國博參觀的遊客卻絡繹不絕。經調查，絕大部分遊客是通過向「黃牛」購買高價票入場，原本免費的入場券，黃牛卻以所謂的「人工講解」服務收費百餘元人民幣。

央視在國博隨機採訪30名遊客統計，發現僅2人是通過正規渠道預約入場，其餘28人都是通過找「黃牛」入館。有遊客說曾提前預約，但根本無法搶到票。

除了國博，北京其他需要預約的熱門景點如故宮博物院、軍事博物館，以及北京大學、清華大學等參觀處所，暑期無一例外都出現預約難的現象。央視指，除了旅遊旺季遊客眾多之外，「黃牛」倒票是其中一個重要的因素。

事實上，北京風景區遭「黃牛」倒票的情况一直存在，國博每張入場券被炒到60元至299元；故宮門票（原價60元）則每張加收200元左右搶票費，五一期間更增至400元。由於「黃牛」高價倒賣門票引發民憤，去年北京警方及文旅部門曾加大打擊整治力度。今年暑期前夕，北京市文旅局曾表示，除故宮、國博等旅遊景區和對外開放單位外，全市旅遊景區已全面取消預約要求。

國博員工：無奈但沒法 非監管者

不過，央視指景點「黃牛」現象並未杜絕。在如「小紅書」、「閑魚」等內地網絡平台，「黃牛」代搶門票的服務依然有廣泛需求。

對於「黃牛」問題，國博一名工作人員表示，「我們也是很無奈，確實也沒什麼太好的辦法啊。我們不是監管部門，也沒辦法」。

搶票靠科技軟件 一秒內千張

據銷售門票的網絡平台的客服透露，獲得預約門票的訣竅在於「刷票」，需要上「技術手段」。北京市海淀區檢察院近期剛辦理完的一宗「黃牛」倒票案件，揭開了其中奧秘。

他們靠一款「搶票」軟件，並根據非法獲得的大量公民身分信息用以實名預約。當需要預約的博物館、景點於網絡放票（開放預約）時，搶票軟件只需在一秒鐘之內，就能完成所有填報資料，成功鎖定成百上千張門票。「黃牛」招攬到真正的遊客後，再以「搶票」軟件退票、用遊客資料搶票，相關作業瞬間完成。

央視引述專家指，門票預約機制目前廣泛存在簡單化、一刀切的粗暴方式，熱門博物館這樣的免費景點、機構，需要不斷修改完善自身放票規則，例如把退票留給現場排隊遊客；還應該動用大數據等手段，及時檢測識別出搶票異常，並封堵攔截。檢察機關則提醒公眾要保護好個人資料，網絡銷售平台應加強監管。不過央視未提及執法部門將如何加強打擊「黃牛」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676