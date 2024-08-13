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軍農醫航天界4人提名共和國勳章 國家榮譽稱號 《白毛女》田華納建議人選

【明報專訊】中國官方昨天發布「共和國勳章」和國家榮譽稱號建議人選的公示，「共和國勳章」4名建議人選包括中國載人航天工程前總設計師王永志（6月去世）、白血病專家王振義、雜交小麥專家李振聲、朝鮮戰爭英雄黃宗德。

涵載人航天總師王永志

其中，王永志長期致力於中國戰略導彈和運載火箭的總體設計與研製工作，參加和主持6個導彈型號、兩個運載火箭型號和神舟系列飛船的設計研製工作，包括戰略彈道導彈。

10名國家榮譽稱號建議人選包括雷達和預警機專家王小謨（2023年去世）、新疆邊境護邊員巴依卡‧凱力迪別克、《白毛女》主演田華、貨櫃裝卸技術專家許振超、經濟學家張卓元、中國法制史學科奠基人張晉藩、乒乓球名宿張燮林、高溫超導專家趙忠賢、地球物理學家黃大年（2017年去世）、陝西扶貧的兒科醫生路生梅。

根據《中華人民共和國國家勳章和國家榮譽稱號法》，「共和國勳章」是現行中國國家勳章和國家榮譽制度中的最高級，由全國人大常務委員會決定、國家主席授予，在中華人民共和國成立「逢五逢十」周年進行，2019年首次頒發給「中國氫彈之父」于敏、第一至第十三屆全國人大代表申紀蘭、月球探測一期工程總設計師孫家棟、朝鮮戰爭及中越戰爭功臣李延年、扶貧楷模張富清、「雜交水稻之父」袁隆平、「中國核潛艇之父」黃旭華、諾貝爾醫學獎得主屠呦呦。法律亦規定「共和國勳章」可在有需要時及時授予，呼吸疾病專家鍾南山在2020年全國抗擊新冠疫情表彰大會上受勳。

相關字詞﹕共和國勳章

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