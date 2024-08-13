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外界矛頭不止指向獻金案 綠營：民眾黨現要過3關

【明報專訊】台灣民眾黨主席柯文哲的總統大選政治獻金申報一事不斷發酵，時任柯文哲競總財務長李文宗昨表示會負起責任，時任競選總幹事黃珊珊也說民眾黨會負起法律責任，會計師端木正該負的責任將依法追究。

律師：偽造文書罪5年以下徒刑

台灣律師黃帝穎表示，「時樂」及「尼奧」兩家公司都否認有收到柯政治獻金申報表列支出款項，涉及行使偽造文書罪嫌，屬5年以下徒刑的犯罪；倘該筆列支款項的流向有問題，更涉詐欺、侵佔刑事犯罪。

不過，外界特別是執政民進黨的矛頭恐不止於此。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨明言，民眾黨現在要過3關，首先是政治獻金法有明確規範，監察院會列入查核範圍；其次，司法調查是否涉及背信、詐欺、登載不實等；最後是社會觀感及政治責任，查帳結果若無法合理釋疑，「社會公信恐毁於一旦，對柯文哲標榜清廉政治是鋪天蓋地的崩盤」。

民進黨賴清德5月20日上台以來，台北市幼兒園性侵事件風波持續延燒，波及兩任藍白市長蔣萬安、柯文哲。隨後，民眾黨的政治新星、新竹市長高虹安，國民黨的地方派系新生代、立法委員顏寬恒同因涉「貪」遭判刑，均已重創藍白政治能量和形象。

有質疑「賴清德整肅政敵」

8月27日就是賴清德就職百日，屆時賴政府將提出「新政」發展計劃。惟針對連串事件，中華泛藍協會秘書長鄧哲偉撰文指柯文哲「中槍」，是「賴清德百日主政整肅政敵」。

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