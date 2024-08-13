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民眾黨認獻金漏報 指會計便宜行事 會計師：調查必還清白 柯文哲：錢沒進任何人口袋

【明報專訊】台灣民眾黨主席柯文哲被指政治獻金申報不實，事件連日引發輿論風暴。民眾黨昨日開記者會逐一回應多項質疑，指稱會計師端木正處理2024大選柯文哲政治獻金申報，「便宜行事，擅自調節申報金額、誤報、漏報」；端木正隨即發聲明強調均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能還會計師清白。柯文哲在記者會稱，錢沒有跑到任何人的口袋，民眾黨不會被挫折擊垮。

台北地檢以偽造文書等罪介入

在民眾黨召開記者會前，台北地檢署昨上午主動以案由「偽造文書等罪」介入柯文哲政治獻金案，列為「他字案」，被告不詳，由檢肅黑金專組檢察官唐仲慶偵辦。台灣基進、國民黨台北市議員鍾小平昨上午也先後到北檢，告發柯文哲等人涉嫌違反政治獻金法、刑法偽造文書、背信、洗錢防制法等罪。

近日引發風波的柯文哲政治獻金申報中，目前有3筆支出接連被商家否認收取其費用，總金額達916萬元（新台幣，下同，約220萬港元）；另有多筆政治獻金授權轉入木可公關公司，但其中有4筆金流不明，金額達1300萬元（約312萬港元）。

民眾黨此前先透過聲明致歉，承認帳務處理「瑕疵」，將會盡快補正資料，柯文哲也在facebook發文表示，「團隊在確實釐清之後，會給社會與支持者清楚的說明。請給我們一點時間。」

柯指業務全部外包致錯

昨下午舉行的記者會上，柯文哲表示，民眾黨對政治獻金申報一事不知情，所以利用周末假日徹底清查。他續稱，目前的調查結果顯示，所有支出都有憑證，全數用在選舉相關事務，沒有跑到任何個人口袋，然而因為業務全部外包，因此才會有人便宜行事，從而造成今天的錯誤。

柯文哲稱：「我們會從錯誤中學習，最高標準要求自己，民眾黨一定會繼續努力、繼續進步，這才是負責任的做法，我們不會被任何挫折擊垮。」

柯文哲被指競選期間政治獻金涉及申報不實，包含疑似將大選募款經費，透過多筆「授權」方式轉入公關公司木可。木可公司昨聲明，為了避免爭議延續，即刻起暫停運作，並依法進行公司清算。

自揭最少15筆漏報2誤報

時任競選副總幹事陳智菡在記者會上公布，在查核所有單筆41萬元（約9.8萬港元）以上的支出時發現，有15筆漏報，2筆誤報。財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏報金額約1817萬餘元（約436萬港元）自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊。

時任柯文哲競總財務長李文宗昨在記者會上向支持者、廠商鞠躬致歉，他會負起這責任，身為黨員將自請處分。時任柯辦總幹事黃珊珊表示，會計師所要負的責任，他們也會依法追究。

對於民眾黨的指摘，會計師端木正昨透過聲明表示，會計師提供的簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。

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相關字詞﹕記者會 柯文哲 申報 政治獻金 民眾黨

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