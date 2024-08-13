江蘇劏車場造假 報廢車轉售續上路

循環經濟產業園藏無牌劏場

東海縣循環經濟產業園位於江蘇、山東兩省三縣交界處，總面積6平方公里，2016年規劃建設。去年3月，東海縣汽車循環綜合利用基地項目啟動建設，作為連雲港市重點項目，主要用於報廢機動車回收拆解、舊件加工回收利用、零部件再製造等項目入駐，可實現每年拆解報廢汽車3萬輛，年產值達30億元（人民幣，下同）。

不過，央視暗訪發現園區內直接出售報廢引擎等部件，一款二手的福田康明斯460型號的汽車引擎，報價約1.7萬元，商家透露都是從事故車、報廢車上直接拆下來的零部件，並把嶄新的引擎機號刻印在2017年出廠的引擎上，原本為460型號的引擎搖身一變，成為一台510型號的引擎。

賣報廢引擎 刻新機號

該商家說，改過年份的機器主要是賣給不懂行的買家，或提供給「黃牛」在網上售賣。他並稱在園區購買汽車二手零部件，都是「現場試機，買定離手」，售後保修承諾只是「空口白話」。園區內一名劏車師傅表示，除了引擎和變速器，其他如水箱、車架都是按噸賣。

從即場切割報廢汽車、引擎現場試機，到改號、發貨，整個過程不到3個小時。受訪商家表示，他手頭的報廢車大多是淘汰報廢的物流或工程車，車况不好的會拆解，車况好的就整車出售，繼續上路使用。

央視的報道引起熱議後，東海縣官方昨稱已成立聯合調查組，連夜開展現場調查處置。目前，已對涉案人員和商戶立案調查，封存涉案物資，下一步會全面排查整治。

商務部數據顯示，今年上半年，全國報廢汽車回收量277.8萬輛，按年增長27.6%。