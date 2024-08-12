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政治獻金申報不實風波 藍市議員今提告柯文哲

【明報專訊】台灣民眾黨主席柯文哲近日遭指大選政治獻金申報不實，有廠商澄清未收到申報款項。民眾黨發聲明致歉且將盡快補正資料。台北市議員鍾小平昨（11日）表示，明天（今天）將赴台北地方檢察署控告柯文哲。民眾黨昨表示，今天將舉行記者會公開說明有關情况。

指柯競總涉偽造發票

綜合中央社、《聯合報》報道，國民黨台北市議員鍾小平昨透過社交媒體表示，有接獲時樂公司負責人戴利玲陳情其公司未開新台幣900多萬元（約216萬港元）發票，也就是說柯文哲競選總部涉偽造發票；另外，柯文哲妻子陳佩琪以兒子名字開公司，這很嚴重，因陳佩琪9月底才會從公務單位退休，可能涉違法。

鍾小平表示，當發票金額不對，柯文哲就推給競選總部，要開公司推給妻子及兒子，非常不負責任；今天上午9時30分他將赴台北地檢署，控告柯文哲涉違反政治獻金法、背信罪、使公務人員登載不實罪。

外界質疑柯文哲的募款經費流向「木可公關公司」，民眾黨8日曾表示，申報給木可的授權金是授權木可代為管理的成本費用，包含理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等多項業務，授權費用實為委託作業管理。

針對黨主席柯文哲被爆政治獻金申報不實一事，民眾黨昨表示，柯文哲競選團隊在大選期間，政治獻金申報過程出現問題，團隊今天舉行記者會公開說明，出席人員包括柯文哲、時任競選總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡及財務長李文宗等人。

相關字詞﹕民眾黨 申報 政治獻金 柯文哲

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