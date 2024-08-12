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上央視談被網絡攻擊 鍾睒睒：農夫山泉永屬中國

【明報專訊】中國首富、農夫山泉掌舵人鍾睒睒近日罕見上央視表態，稱自己被網絡攻擊時有時也會憤怒，但很快就調節好心情。他又稱污名「隨它去吧」，天一定會亮。他否認「農夫山泉美國控股，每買一瓶農夫山泉都會成為美國射向中國的子彈」，稱農夫山泉永遠屬於中國。

網傳屬「美國控股」

鍾：污名「隨它去吧」 天一定會亮

根據《2024胡潤百富榜》，68歲的鍾睒睒連續4年成為中國首富，以4,500億元人民幣的財富排在全球第21位。在今年8月彭博億萬富翁指數中，鍾睒睒則排在拼多多創辦人黃崢之後位列第二。農夫山泉自1996年創立以來，歷經了「屠龍」、「砒霜門」、「水標準門」等多個事件。今年農夫山泉更是連續置身輿論的風口浪尖。有傳言甚至稱，「農夫山泉美國控股」。鍾睒睒甚至無奈地在微信朋友圈發文感慨，「農夫山泉如果不是命硬，早就被弄死了。」

央視超規格一小時播訪談

央視財經頻道《對話》節目前天以超規格的一個鐘時長，播出了對鍾睒睒的訪談。鍾睒睒談及被「網絡攻擊」。「網絡上的攻擊我認為讓它去攻擊吧，就是這樣，我估計現在這一次在網絡上的污名化攻擊洗不乾淨，隨它去吧。」鍾睒睒說，他有自己的理想，最後天一定會亮，只是會亮得晚一些。許多人堅持不到天亮，但是他可以。

鍾睒睒稱，被攻擊時有時也會憤怒，但很快就調節好心情。他建議「鍵盤俠」做對他人有益、對社會有益的事情，每個人都是社會向上的受益者。

回應美籍子接班傳聞 否認開曼群島公司

在節目中，主持人針對「農夫山泉有可‍能會傳給美國籍的二代，未來它可能就不是中國企業」的傳言向鍾睒睒求證，鍾表示，「農夫山泉股權結構非常簡單，不是開曼群島公司，最重要的所有權問題我一定是考慮得非常清‍楚的，農夫山泉永遠屬於中國。」

2020年發布的招股書中，農夫山泉曾提及鍾睒睒兒子鍾墅子是美國國籍，目前擔任農夫山泉董事會非執行董事及審核委員會成員。網絡上隨後出現傳言，指農夫山泉美國註冊地在開曼群島，外國資本控股，每買一瓶農夫山泉都會成為美國射向中國的子彈。

在節目中，鍾睒睒首次談及繼承問題。鍾認為，接班意中人是一個模糊概念，企業的接班人分兩個層面，一個是企業層面，另一個是所有權層面。企業層面是文化傳承、制度傳承和價值觀傳承。大約在20年前，農夫山泉就確定了價值觀，創利、育人、兼濟天下。公司非常重視制度設計，制度傳承放在所有權傳承之前，可以沒有血緣關係。

相關字詞﹕農夫山泉 央視 鍾睒睒 首富

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