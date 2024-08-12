奧運冠軍全紅嬋家門庭若市 小販擺檔遊客過千

據「海報新聞」昨報道，邁合村近日在村口和全氏宗祠擺放祝賀全紅嬋奪金的巨幅海報吸引大批遊客，其中有父母帶小朋友來打卡，有人在海報掛出來後再來一次。村幹部全自華表示，村委會安排專人指揮交通疏導遊客，在村內劃出停車位。全紅嬋祖屋成為遊客「必到之處」，有商販捉住商機，在門外擺檔做生意，全自華表示有20幾個小販從村外過來擺檔。

全紅嬋一家目前仍住在村裏，可透過大門看見屋內動靜，有網民擔心遊客影響全紅嬋家人及其他村民日常生活。全紅嬋3年前在東京奧運一跳成名後，邁合村亦曾是網紅打卡地。據「紅星新聞」報道，有村民表示當時各路網紅整天拉着全紅嬋的祖母和母親合影，更有人爬上旁邊村屋屋頂偷拍全紅嬋家中景象。邁合村黨支部書記全南山表示，當時村內最多聚集了600多人，到處停滿私家車，甚至有人自帶餐具在車上連住幾日，當局在3日後以疫情防控為由封村，將外地遊客趕走。

全紅嬋哥抖音粉絲破200萬

全紅嬋哥哥全進華到巴黎現場為妹妹打氣也引起網民關注，其在短片平台「抖音」帳號粉絲在奧運期間增加過百萬、總數突破200萬。「體育大生意」報道，全進華主要推銷家鄉農產品，平時直播間每天銷售額在10萬至50萬元（人民幣，下同）之間，奧運開幕後直線上升，8日當天超過500萬元。