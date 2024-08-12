鄭州富士康「蘋果季」大招工 中介：面試排長隊 九成通過

據《每日經濟新聞》昨報道，富士康鄭州科技園的招聘中介透露，小時工時薪上調至26元（人民幣，下同），返費工（需打卡90天）可獲得7500元返現獎勵。相比7月26日的薪資待遇，小時工時薪增加2元，返費工返現增加200元。

上月簽協議 省政府支持富士康建總部

知情人士透露，富士康董事長劉揚偉在7月底曾在河南鄭州逗留4天，這在以往不常見。富士康與鄭州合作由來已久，劉揚偉在去年2月至4月3次訪問河南，承諾在河南再造一個「新富士康」。7月22日，河南省政府與富士康在鄭州簽署戰略合作協議，支持富士康在鄭州建設新事業總部。

每年9月是蘋果新機發布的時間，年中是iPhone新機的關鍵備貨期。作為蘋果的主要代工廠，富士康近期也迎來「蘋果季」。招聘中介表示，目前每天面試入職的人排長隊，主要是為了量產iPhone 16系列。報名面試的人 90%都能通過，主要檢查是否有傳染病、紋身、前科、煙疤等。

富士康在2010年正式落戶鄭州，多年來為河南提供了大量就業機會。至2013年，富士康鄭州園區員工超過30萬人，90%以上為河南籍。2023年，富士康鄭州科技園全園區人數穩定在約20萬人。