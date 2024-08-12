粵：督促房企籌錢自救 杜絕「躺平擺爛」

資產變現等方式解決融資問題

據廣東省住房和城鄉建設廳網站消息，廣東的住房和城鄉建設廳、高級法院、國家金融監督管理總局廣東監管局、深圳監管局聯合召開全省保交房及城市房地產融資協調機制工作調度會，多間銀行負責人參加。會議要求建立以城市為單元、以項目為載體的城市房地產融資協調機制，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。會議稱廣東城市房地產融資協調機制運行有序，截至7月底，全省已獲得銀行授信額度1755億元（人民幣，下同），已獲發放貸款856億元，民企開發項目的授信額度佔總量的81%，獲發貸款佔總量的88.3%。

會議要求各地認真學習、吃準吃透中央層面房地產政策，推動更多保交房項目納入「白名單」，以項目為中心區分企業風險和項目風險，以城市為主體統籌推進「白名單」工作，解決項目融資問題，嚴格執行「白名單」項目保全、執行措施的有關法律政策，避免因不當措施影響保交房項目正常施工和竣工交付，落實好保交房「1+N+X」工作方案，緊盯交付目標，督促房企加快項目建設交付。