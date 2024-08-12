購存量房作保障房 珠海國資出百億 中央上月會議表態支持 逾60市推政策鼓勵

《21世紀經濟報道》報道，根據公告，交易方式包括但不限於直接出售商品房、出售房地產項目公司股權；價格確定方式則根據具有相應資質的資產評估公司出具的資產評估報告，確定最終交易價格並簽訂正式合同。

華發股份方面表示，本次交易旨在助力珠海加快住房租賃供給側結構性改革，盤活存量房屋，有效增加保障性、人才安居和商業租賃住房供給，構建租購並舉的住房新格局。

據新華社報道，中共中央政治局7月30日開會分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。在涉及房地產工作方面，會議強調，要持續防範化解重點領域風險。要落實好促進房地產市場平穩健康發展的新政策，堅持消化存量和優化增量相結合，積極支持收購存量商品房用作保障性住房，進一步做好保交房工作，加快構建房地產發展新模式。這是高層會議首次提及積極收購存量商品房用作保障性住房，有分析預計，這可能成為今年下半年房地產領域工作的重點，預計各地將陸續發力推動政策落實。

央行擬設3000億貸款支持收購

中國人民銀行副行長陶玲此前曾表示，央行擬設立3000億元保障性住房再貸款，鼓勵引導金融機構按照市場化、法治化原則，支持地方國有企業以合理價格收購已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，預計帶動銀行貸款5000億元。5月17日，在北京召開的全國切實做好保交房工作視像會議提出，商品房庫存較多的城市，政府可以按需定購，酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房。6月20日，住房和城鄉建設部召開收購已建成存量商品房用作保障性住房工作視像會議表示，各地要推動縣級以上城市開展相關工作。

分析：緩開發商資金壓力

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，部分城市已經準備好充足資金方面，下半年是資金找項目的關鍵階段。據中原地產研究院統計，內地已經有包括廣州、杭州、蘇州、鄭州、福州、長沙、天津、重慶等超過60個城市，出台類似政策鼓勵地方政府或者國企收購存量住宅用作保障房。有分析認為，新政有助緩解開發商的資金壓力，為保障性住房的籌集提供新渠道。

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