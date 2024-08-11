奧運續霸熱搜榜 潘展樂理髮師爆單 被指抓傷澳選手 水球女神血痕回擊

26歲「水球女神」熊敦瀚在社交媒體十分活躍，也被捧為巴奧「十大美女運動員」之一。紅人易惹話題，有網民翻出澳洲水球運動員Tilly Kearns早前在TikTok上的帖子，她展示與中國隊友誼賽前後的對比，訓練後胸口出現抓痕，暗示中國運動員在訓練賽中抓傷了她。

此事引起國外熱議，有網民將Tilly Kearns的傷痕照片，貼到身為中國女子水球隊長的熊敦瀚微博下方詢問，熊敦瀚8日回應稱：「對抗項目，誰也別說誰，不發到網上是因為項目本身的魅力會掩飾很多不為人知的傷痛。」熊並貼出自己胸口、頸部多條帶血抓痕照片回擊。

熊敦瀚：對抗項目 誰也別說誰

水球隊員農三鳳次日也發帖表示：「這個美女（Tilly Kearns）是中鋒，我身上的道子都是她抓的，因為我就是防她的，我胸口前的抓痕可不少，留疤了，誰能懂啊！」內地網民也紛表心疼，有人叫熊敦瀚「也去告狀」，熊說「不用啦」，又稱已是很早之前的事情了。

因創造「人類做不到」100米自由泳紀錄的飛魚潘展樂，同樣人氣爆燈，已回國的他近日現身上海一間理髮店，理髮師事後稱給冠軍剪頭髮「比中500萬還難」，並在個人社交媒體中加上了「給奧運冠軍理過髮」的簡介。

理髮師表示，剪髮期間潘展樂表示自己是游泳運動員，他於是問「有個叫潘展樂的你認不認識他」，潘展樂則回答，「有沒有一種可能，我就是。」理髮師說，自己全程手都在抖。該理髮店老闆康仔9日發短片說，已有很多人預約「奧運冠軍髮型師」，感嘆「這潑天的富貴真的太強了」。「給潘展樂剪頭發的Tony爆單了」主題隨即升上熱搜榜。

基於美髮界著名機構英國TONI&GUY和中國東田造型（Tony Studio），內地髮型師喜歡自稱Tony，因此網民將「Tony老師」作為男理髮師代名詞。

乒乓賽太貼身「卡屁縫」引議

理髮師喜歡洋名，近年運動場上則以國貨為強。中國乒乓球隊員身穿李寧為今屆奧運設計的「龍服」參賽，卻被網民發現賽時疑似因短褲的吸汗性能不佳，導致褲子緊貼皮膚，甚至出現了「卡屁縫」的尷尬情况，令隊員頻繁扯短褲調整。事件引發消費者對李寧產品質量的質疑，因官方網店未見出售，網民懷疑「龍服」下架。

李寧：未有問題反饋 銷售正常

李寧公司回應一直重視運動員穿著體驗，並指出未收到關於產品質量問題的反饋，稱「龍服」在店舖正常銷售，部分款式還熱銷。也有網民稱，無論體驗感如何，實在只有買了才知道，巴奧爭議幫「龍服」推了一下熱度。

明報記者

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