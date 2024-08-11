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七夕斬斷孽緣產品爆火 浪漫經濟跌

【明報專訊】昨日是七夕佳節，適逢周末，山東、天津、廣東等多地民政局宣布「為愛加班不打烊」，接受新人婚姻登記。不過與此同時，「七夕浪漫」退潮卻成為坊間熱話，網上一款名為「斬斷孽緣」的產品近日突然爆火。

「斬斷孽緣」在七夕當天的線上搜索量暴漲217％，登頂淘寶熱度第一。這些商家售賣的價格從0.7元至12.8元不等，宣稱「付款後可以斬斷孽緣、遠離爛桃花」。這也是繼「孤寡青蛙」、「罵醒戀愛腦」後，在七夕再次意外爆火的產品。

鳳凰網刊文稱，曾經七夕浪漫價格水漲船高，惟現在999朵玫瑰都消失了。七夕變成了各家奶茶品牌商的「秋天的第一杯奶茶」營銷節點。因年輕人不結婚，與婚嫁相關的產業也受影響。2023年，國內鑽石市場規模較前一年下降了27%，鑽石進口額則下降了29.55%。

「浪漫經濟」下滑另一面，是單身經濟的蓬勃。單身男性開始把錢花在自己身上，傳統的電子產品、戶外運動，銷售額逐年增加；男性護膚品市場規模，2022年達到190億元（人民幣，下同），預計到2025年將突破300億元。

在雲南昆明的花卉拍賣交易中心，今年的七夕鮮花拍賣日均交易量800萬枝左右，整體供貨量按年下跌13%。花拍中心拍賣師解釋，是由於前端供貨商調整了上花周期，稱均價上漲約40%。

桂德天瀑布事故 1死60傷

另外，七夕當天發生旅遊事故。廣西德天瀑布景區登高「觀瀑魔毯」項目故障，造成遊客1死60傷，景區今起閉園。「觀瀑魔毯」是一條長輸送帶，遊客可在輸送帶上觀賞景色。

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