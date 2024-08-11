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話你知：新模式強調平衡可持續

【明報專訊】現在超市內常見「有機食品」，從分類上講，「有機農業」更像是「生態農業」的一個分支。有機農業關注化學物質，生態農業更多地着眼於農業生態體系的平衡和可持續發展，且單位土地經濟效益高。

元素循環 杜絕有害物質進食物鏈

植物學家蔣高明介紹，生態農業強調元素循環，僅將被城市消費者帶走的營養，通過有機肥、綠肥或生物菌肥的方式補充。在現有基礎上，化肥可減少90%用量，農藥減少70%至80%用量，並不會影響產量，農藥是備用品，僅作為應急品使用，還可消除現下嚴重的農用地膜污染。

同時，停止或減少化肥使用，增加耕地有機質，可將溫室氣體埋藏到地下，土壤固碳是生態農業的附屬功能。且從源頭杜絕有害化學物質如農藥、重金屬、抗生素等進入食物鏈。

現年58歲的蔣高明，現任中國科學院大學教授、博士生導師，他還兼任《植物生態學報》副主編、《生態學報》編委、聯合國大學（UNU）乾旱區問題國際諮詢專家等多項職務。他最早提出自然恢復理論，研究治理沙塵暴源頭，批評當局種樹治沙是門面工程。備受關注的還有他的「畜南下、禽北上」農牧業生態發展構想，即讓牛羊到南方吃秸稈，草原改為養雞。

弘毅生態農場建成後，這裏也成為蔣高明和學生們的實驗基地，每逢莊稼收播季節，農場化身「知青樂園」。

（中國故事）

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