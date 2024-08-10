北京聞風：催谷服務消費 須破後顧之憂 ／文：鍾鳴九

據商務部部長助理唐文弘介紹，《意見》提出6方面20項重點任務，聚焦餐飲住宿、家政服務、養老托育、文旅、體育、教培等領域。他表示，《意見》對服務消費發展作出全面、系統的部署，是今後一個時期中國服務消費高質量發展的重要指導性、綱領性文件。

服務佔消費支出近半 推動增長

今年上半年，內地服務零售額按年增7.5%，比同期商品零售額增速高4.3個百分點；居民人均服務性消費支出按年增9.2%，佔居民人均消費支出比重為45.6%，比上年同期提高1.1個百分點。內地專家認為，服務消費快速增長，已成為新的消費增長點和經濟增長的重要動力。

從國際經驗看，當人均GDP超1萬美元，消費升級進程一般會顯著加快，目前中國人均GDP已超1.2萬美元。國家發改委就業收入分配和消費司負責人常鐵威表示，隨着收入水平提高和中等收入群體規模擴大，服務消費擴容升級還有望進一步加快。

中國宏觀經濟研究院經濟研究所副所長、研究員郭麗岩指出，中國的消費結構和消費主力世代都在經歷變化，年輕人更加注重個性化、定制化和新奇特的消費，對消費品質有更多追求。服務消費是當前居民家庭消費需求最為旺盛、擴大消費質效最為重要的方面。中央推出種種政策，也是以目標為導向，優化經濟結構，促進經濟平穩運行。

正值暑期，文旅消費熱度不斷攀升，成為經濟增長亮點。中央文化和旅遊管理幹部學院副研究員孫佳山認為，文旅業在提振服務消費升級方面的引領作用愈加突出。他以「為演唱會奔赴一座城」舉例說，去演唱會不僅要購買門票，產生餐飲、住宿等費用，還牽動着社會消費的方方面面，有綜合影響。

國務院促擴內需 三中提鞏消費機制

中共中央政治局上月30日召開會議指出，要以提振消費為重點擴大國內需求，把服務消費作為消費擴容升級的重要抓手。國務院次日召開常務會議，提出在擴大國內需求等方面要取得更多實質突破。

中央將今年定為「消費促進年」，自年初就不斷釋出政策信息促進服務消費發展。中共二十屆三中全會也提出要完善擴大消費長效機制。官媒《經濟日報》解讀，這意味「使居民有穩定收入能消費、沒有後顧之憂敢消費、消費環境優獲得感強願消費」。

專家倡穩就業增收入

郭麗岩認為，家庭的消費意願轉變為實際的消費行動，需優化環境，破除消費的後顧之憂，要通過穩就業、促增收來提升消費能力。

文：鍾鳴九