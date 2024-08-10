明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

北京聞風：催谷服務消費 須破後顧之憂 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】國務院新聞辦昨日舉行記者會，介紹《關於促進服務消費高質量發展的意見》相關情况。中央近來促進服務消費動作頻頻，顯示對消費提振經濟作用的重視。

據商務部部長助理唐文弘介紹，《意見》提出6方面20項重點任務，聚焦餐飲住宿、家政服務、養老托育、文旅、體育、教培等領域。他表示，《意見》對服務消費發展作出全面、系統的部署，是今後一個時期中國服務消費高質量發展的重要指導性、綱領性文件。

服務佔消費支出近半 推動增長

今年上半年，內地服務零售額按年增7.5%，比同期商品零售額增速高4.3個百分點；居民人均服務性消費支出按年增9.2%，佔居民人均消費支出比重為45.6%，比上年同期提高1.1個百分點。內地專家認為，服務消費快速增長，已成為新的消費增長點和經濟增長的重要動力。

從國際經驗看，當人均GDP超1萬美元，消費升級進程一般會顯著加快，目前中國人均GDP已超1.2萬美元。國家發改委就業收入分配和消費司負責人常鐵威表示，隨着收入水平提高和中等收入群體規模擴大，服務消費擴容升級還有望進一步加快。

中國宏觀經濟研究院經濟研究所副所長、研究員郭麗岩指出，中國的消費結構和消費主力世代都在經歷變化，年輕人更加注重個性化、定制化和新奇特的消費，對消費品質有更多追求。服務消費是當前居民家庭消費需求最為旺盛、擴大消費質效最為重要的方面。中央推出種種政策，也是以目標為導向，優化經濟結構，促進經濟平穩運行。

正值暑期，文旅消費熱度不斷攀升，成為經濟增長亮點。中央文化和旅遊管理幹部學院副研究員孫佳山認為，文旅業在提振服務消費升級方面的引領作用愈加突出。他以「為演唱會奔赴一座城」舉例說，去演唱會不僅要購買門票，產生餐飲、住宿等費用，還牽動着社會消費的方方面面，有綜合影響。

國務院促擴內需 三中提鞏消費機制

中共中央政治局上月30日召開會議指出，要以提振消費為重點擴大國內需求，把服務消費作為消費擴容升級的重要抓手。國務院次日召開常務會議，提出在擴大國內需求等方面要取得更多實質突破。

中央將今年定為「消費促進年」，自年初就不斷釋出政策信息促進服務消費發展。中共二十屆三中全會也提出要完善擴大消費長效機制。官媒《經濟日報》解讀，這意味「使居民有穩定收入能消費、沒有後顧之憂敢消費、消費環境優獲得感強願消費」。

專家倡穩就業增收入

郭麗岩認為，家庭的消費意願轉變為實際的消費行動，需優化環境，破除消費的後顧之憂，要通過穩就業、促增收來提升消費能力。

文：鍾鳴九

上 / 下一篇新聞