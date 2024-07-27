外交部報告斥NED「亂華白手套」

報告在「煽動分裂對抗，破壞他國穩定」章節提到，NED「扶持台獨分裂勢力」、「勾結反中亂港勢力」，2020年在其涉港資助項目清單設立多個項目，共計31萬多美元，「為亂港分子提供支持」。報告還稱NED長期扶持疆獨、藏獨組織，資助恐怖組織「東突」頭目。

另外，美國當地時間周四（8日）以涉嫌侵犯維吾爾族人權為由，增加5間中國礦產公司列入強迫勞動黑名單，禁止美國進口這些公司的產品，其中兩間在香港。相關名單內公司已增至73間。中國駐美大使館發言人回應，所謂「新疆強迫勞動」只是反華勢力散布的謊言，也是美國政客破壞新疆穩定、遏制中國發展的工具。

5華企涉疆遭美制裁

京批造謠遏發展

據美國國土安全部聲明，受制裁的公司包括總部位於香港的稀鎂科技集團控股有限公司及其母公司世紀陽光集團、紫金礦業集團的子公司新疆阿舍勒銅業股份有限公司、喀什建工責任有限公司、新疆騰翔鎂製品有限公司。