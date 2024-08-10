中方促查美反禁藥組織 增美田徑選手藥檢

官媒助陣 批美縱容食禁藥選手

另外，官媒新華社昨發布〈五問美國反興奮劑工作〉文章，質疑美國為何從認同大麻是違禁藥物到推動大麻退出禁藥清單。其次，美國絕大多數運動員並不受《世界反興奮劑條例》管轄，他們如何接受檢查、檢查頻率，又有何處罰標準。第三，《羅琴科夫反興奮劑法》實施的「長臂管轄」對美國國內職業聯賽不適用，與全球統一的反禁藥體系存在明顯衝突。第四，洛杉磯夏奧會和鹽湖城冬奧會臨近，國際體育參與者能否免遭該法威脅。最後，USADA在監督別國反禁藥工作時非常嚴苛，卻掩蓋、縱容本國運動員的禁藥違規行為，至少在3宗嚴重禁藥違規事件未禁止運動員出賽，且沒有通知世界反禁藥組織（WADA），該做法被WADA認為違規。

中央廣播電視總台CGTN亦再度發布全球網絡民調，稱95.57%受訪者認為USADA為涉禁藥的美國運動員開脫。