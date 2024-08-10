明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

中方促查美反禁藥組織 增美田徑選手藥檢

【明報專訊】中美在巴黎奧運會上的「反禁藥角力」漸趨激烈，中國反興奮劑中心周四（8日）發表聲明，呼籲對美國反禁藥組織（USADA）掩蓋美國運動員興奮劑違規、允許他們參加比賽的違規操作展開獨立調查，並要求USADA公布案件細節，回應媒體和公眾關切。中心亦同時呼籲國際檢測機構（ITA）在巴黎奧運會期間增加對美國田徑運動員的禁藥檢測頻率，以維護全球運動員對公平競賽的信心。

官媒助陣 批美縱容食禁藥選手

另外，官媒新華社昨發布〈五問美國反興奮劑工作〉文章，質疑美國為何從認同大麻是違禁藥物到推動大麻退出禁藥清單。其次，美國絕大多數運動員並不受《世界反興奮劑條例》管轄，他們如何接受檢查、檢查頻率，又有何處罰標準。第三，《羅琴科夫反興奮劑法》實施的「長臂管轄」對美國國內職業聯賽不適用，與全球統一的反禁藥體系存在明顯衝突。第四，洛杉磯夏奧會和鹽湖城冬奧會臨近，國際體育參與者能否免遭該法威脅。最後，USADA在監督別國反禁藥工作時非常嚴苛，卻掩蓋、縱容本國運動員的禁藥違規行為，至少在3宗嚴重禁藥違規事件未禁止運動員出賽，且沒有通知世界反禁藥組織（WADA），該做法被WADA認為違規。

中央廣播電視總台CGTN亦再度發布全球網絡民調，稱95.57%受訪者認為USADA為涉禁藥的美國運動員開脫。

上 / 下一篇新聞