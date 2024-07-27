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盜屍案全網封禁 原帖被刪報道下架 揭案者料「更高級」部門介入 網民：一日沒上網錯過4000屍案

【明報專訊】轟動全國的內地生物材料公司盜賣屍體案，昨在內地互聯網遭封殺，不僅相關話題在社交平台遭封禁，多個詞條消失，多家內地媒體的報道亦紛紛下架，原有報道網頁一夜之間顯示「404 not found」。官方仍沒對案件進一步表態，而最先曝光案件的北京律師易勝華相關帖文也已全數被刪，網民關注目前身處外地的他是否安全。

山西奧瑞生物材料公司在2015年1月到2023年7月，涉通過從四川、廣西、雲南、重慶、貴州、山東等地非法購買遺體、殘肢作為原材料，處理後用於生產「同種異體骨植入性材料」產品，再銷往各地醫療機構，營收3.8億元（人民幣，下同），75人被控盜竊、侮辱、故意毁壞屍體罪。

案件材料前日被易勝華在網上披露後，引起廣泛討論，成為當天內地網絡最高關注度話題，媒體紛紛跟進報道。不過事隔不足一日，報道這宗事件的澎湃新聞、財新、第一財經等媒體，已刪去早前刊發的稿件，相關報道的連結無法打開。

微博詞條被禁 談「遺體倒賣」即屏蔽

與此同時，新浪微博上許多與案件相關的詞條，包括「殯儀館賣屍體」、「75人疑盜竊倒賣數千具屍體製作植入材料」、「山西屍體」等均被封禁。有關做法，令該宗新聞不會再出現在熱搜榜。同時，多數新聞帳號的相關帖文已刪除，其餘帖子則禁止或刪除評論。

「美殯儀館藏屍」登熱搜

網民借熱門標籤談論國內案

微博平台上，還出現「美國一殯儀館老板私藏190具腐屍」的新聞熱搜，顯示美國法院宣判一間殯儀館的老闆夫婦須向被他們欺瞞的死者家屬賠償共9.5億美元。網民紛紛留言嘲諷「責任全在美方」、「圍美救中」，不少網民借此標籤發帖談國內盜屍案。還有網民表示就「遺體倒賣」這一話題發帖，會出現「發布內容引發違規討論……站方已處置為僅自己可見」。有網民留言稱，一天沒上網，「我錯過了4000屍體販賣？」

易勝華正江西辦案 網民憂安全

至於最先揭發事件的律師易勝華，其微博與案件相關的內容已全數消失。他在前晚曾發微博表示，收到北京市司法局的來電，「跟我探討曝光未決案件情况是否適當的問題」，又透露其律師樓的主任昨日會接受北京市朝陽區司法局約談，隨後就會輪到他。

至昨凌晨，易勝華再發微博稱，「我自己還能看到那些微博，但別人都看不到了，看來更高級別的（政府部門）出手了」。網民關注其人身安全，IP位置顯示他人在江西。他昨日發微博，稱自己在廬山市法院吃工作餐，到當地辦案。

盜取倒賣屍體案亦並非首次在內地揭發。廣西欽州市殯儀館2004年以每具300元的價格購買遺體，再以1000元至1500元不等轉售至廣東，據指因廣東的殯儀館為完成火化指標，要買屍體充數。報道指，當時的欽州民政系統官員參與其中。

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