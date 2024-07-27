千帆首箭解體留垃圾雲 300碎片繞飛地球惹憂

低軌衛星互聯網星座「千帆星座」計劃在2030年前部署1.5萬餘顆衛星，提供全球高質量通訊和寬頻上網服務。因此「千帆星座」至少還有數百次發射任務，外界擔憂CZ6A火箭末級解體情况會再度出現，危及太空安全。目前中國官方航天部門至昨晚尚未回應事件。

美稱暫無危險 科企憂碎片再增

美國太空新聞網站「space.com」報道，美國太空司令部確認周二發射的CZ6A解體，導致近地軌道上有超過300塊可追蹤碎片。「可追蹤碎片」一般指直徑至少10厘米的物體，新產生的「碎片雲」還包含許多太小而無法監控的碎片。美國太空司令部亦表示，沒有觀察到任何直接威脅，強調會繼續進行例行評估。美國SpaceX星鏈官方稱，團隊正密切監測CZ6A火箭碎片。

專注低軌道的美國太空服務公司LeoLabs分析雷達數據後認為，CZ6A火箭末級解體發生在發射13小時半後，產生至少700塊碎片，或逾900塊。總部位於加州的太空科技公司Slingshot Aerospace表示，這是一個令人擔憂的開始，若「千帆星座」的火箭發射任務，即使只有小部分產生像首次發射一樣多的碎片，也將令低軌道上出現難以承受的太空碎片數量。

專家：火箭解體罕見 或留太空數十年

內地太空自媒體撰稿人高天偉表示，按類似任務經驗，火箭任務完成後，末級會以整體形狀留在太空，變成太空垃圾，解體並不常見。這次由於解體高度在800公里，大多數碎片或會在太空停留數十年。

美國太空總署（NASA）碎片專家表示，CZ6A火箭2022年11月12日將雲海三號衛星送入軌道後，也解體產生533塊可追蹤碎片。據歐洲太空總署統計，目前大約有1萬個航天器（逾六成是SpaceX 星鏈衛星）、4萬塊可追蹤碎片圍繞地球運行。