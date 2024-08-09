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駐京周記：相睇飯局都流行 摜蛋無原罪

【明報專訊】「摜蛋局，已有50人報名，來會玩的，不會的包教會。」這並不是某個棋牌室的宣傳語，而是北京一個相親群近期組織的活動。群內的成員基本都是國央企職工，平時群內有活動，報名一般湊不齊10個，一提到摜蛋，大家都開始踴躍報名。

風靡中國兩年 已有1.4億粉絲

摜蛋的風靡已有兩年，即便德州撲克，升級、夠級、鬥地主等等珠玉在前，摜蛋還是憑一己之力「摜」出了一片天。一張牌桌，兩副撲克，四個人，就湊齊了摜蛋三要素。「飯前不摜蛋，等於沒吃飯；飯後不摜蛋，等於白吃飯」的順口溜，隨着摜蛋這項遊戲一起，迅速火遍了大江南北。據今年6月最新數據，中國摜蛋愛好者已達1.4億人。

記者在朋友圈說明自己想學摜蛋之後，很多朋友都發來摜蛋的玩法，裏面還有做得很精緻的PPT和點讚量幾十萬的短片。有公眾號在摜蛋教學文章中表示「摜蛋打得好，早晚當領導」，朋友也問記者是不是想考公（務員）考編（制）或者陪客吃飯。可見在大家的眼裏，摜蛋其實也成了「溜須拍馬」或「酒桌文化」的代名詞。

被以為想考公 因摜蛋=溜須拍馬

摜蛋起源於上世紀60年代末的江蘇省淮安南閘，集升級、夠級、鬥地主、爭上游等諸多玩法於一身。比如帶貼的是夠級的打法，一條龍是爭上游的打法、炸是鬥地主的打法。相當於將各遊戲的精華集合在摜蛋上，讓人癡迷。

4名玩家組成兩隊，分坐在對面的玩家為隊友，每名玩家分別拿取27張牌，最後結果根據隊友名次決定。遊戲採取升級制度（級數），從2至A升級。首位出完手牌的玩家所在隊伍可以升級，其隊友第二位打完全手牌升三級，第三位打完全手牌升兩級，最後一位打完則升一級。比賽最終以雙方升級級數的高低決定勝負。

不僅限社交屬性 引官媒抨擊

以前的飯後KTV變成了現在的摜蛋。北京許多飯局過後，都要「摜」幾把，記者的朋友們在周末也經常會約好友們一起摜蛋。摜蛋除了社交屬性以外，已然成為一門考驗公關學、人際關係學的活動，引來學者、官媒連番抨擊「頹廢之風」，助長躺平，搞「圈子文化」等等。

當然也有不少人反對「上綱上線」，「摜蛋」本身並無原罪，被用在什麼地方，其實是「人之過」。只要理性看待，遊戲適度，想來「摜蛋」也會有更大的舞台。

駐京記者 王佩凡

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