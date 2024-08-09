全民健身日 巴奧首金帶頭熱身

今年「全民健身日」以「與奧運同行」為主題，新華社報道，盛李豪、黃雨婷昨日在國家奧體客串「體育老師」，帶領參加體育幫扶夏令營、來自革命老區山西省繁峙縣平型關村、湖南省桑植縣洪家關村的16名小朋友進行熱身運動。同天，廣東全民健身周系列活動開幕式在廣東奧體中心網球中心舉行，上海體育消費生活節在江灣體育場啟動，黑龍江、湖南、西藏、新疆等地亦都有活動。

新華社《學習進行時》昨推出文章，稱全民健身運動的普及是一個國家現代化程度的重要標誌，國家主席習近平是全民健身的倡導者、踐行者，在河北正定工作期間就非常重視體育事業發展，1984年春天提出搞一場全縣全民運動會。在福建工作期間，習近平經常利用周末時間登福州鼓山，推動全民登山健身運動。北京冬奧前，他還帶領推廣普及了中國的冰雪運動。

體育經濟變火 多地爆搶網球館

體育競技帶火體育經濟，「央視財經」引述平台數據稱，近期，網球、羽毛球、游泳、射箭、室內衝浪、攀岩等成為消費者搜索最多的項目。7月以來，網球相關團購訂單量按年增長172%，羽毛球的訂單量按年增長90%，「攀岩館」搜索量按年增長62%，7月以來多地網球場館一場難求。近期落幕的三中全會，要求「完善全民健身公共服務體系」，國務院日前印發促進服務消費高質量發展意見，提出激發體育、教育和培訓等「改善型消費」活力。