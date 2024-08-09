涉案機構無人接電話 官網低調移除職員

產業鏈分布於晉、魯、桂、滇、蜀、貴、渝7省市，橫跨全國，涉事機構答覆外界查詢均低調應對，本報記者撥打青島大學附屬醫院移植中心、桂林殯儀館等電話亦無人接聽。

母企：奧瑞去年12月已被查封

山西奧瑞公司是中國輻射防護研究院在1999年成立的子公司，位於山西太原市。中輻研的工作人員昨稱，奧瑞公司去年12月已被警方查封。

山東青島大學附屬醫院器官移植中心表示，副主任李志强「好好的上班」，拒絕評論案件；院方昨天卻將李志强個人簡介從官網移除。廣西桂林市醫學院基礎醫學院表示，人體解剖學教研室主任田順亮正常工作，但拒絕回應涉案的蘭××是否該院職員；昨晚桂林市醫學院同樣將田順亮的介紹下架。

桂林市民政局表示，已交相應部門跟進。四川省大英縣民政局表示，火葬場由民政部門與企業合辦，經理由企業委派人選，不了解合作企業是否四川恒普及是否涉案。雲南省水富市民政局表示，當地要求火葬場須由民政局的幹部、職工管理。