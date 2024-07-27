晉企盜逾4000屍製醫用骨材售全國 7省多火化場醫院學校75人涉案 當局約談揭案律師壓熱搜

控制4火化場拆骨 營收近4億人幣

北京勇者律師事務所主任易勝華昨在網上公開該案的材料，案件目前已移送至太原市檢察院審查起訴。據「澎湃新聞」跟進報道，2015年1月到2023年7月，山西奧瑞生物材料公司涉通過從四川、廣西、山東等地非法購買遺體、殘肢作為原材料，進行處理後用於生產「同種異體骨植入性材料」產品，再銷往各地醫院。

警方在偵辦該案中，查封涉案的人體骨骼原材料、半成品逾18噸，34,077個成品。該案共有75名疑犯，均對犯罪事實供認不諱，認罪認罰。太原市檢察院負責人昨稱，該案涉及面廣，尚未辦結；公安正在排查嫌疑人。

該案涉及非法盜竊、倒賣屍體達數千具，來自火化場、醫院甚至醫學院。2017至2019年，疑犯蘇××先後以承包、入股、派人入駐等方式，控制雲南水富市火化場、重慶巴南區火化場、貴州石阡縣火化場、四川大英縣火化場，安排火化場人員盜竊屍體，並粗暴肢解。4間火化場共提供4000多具人體骨骼。

據案件材料披露，桂林市賣的是「無名屍和家屬不要骨灰的屍體」，永福縣殯儀館則是違背家屬意願決定，將已辦理火化流程、收取火化費用的屍體進行販賣。

900元收購 1萬元倒賣

偽造遺體捐獻登記表

另外，山東青島大學附屬醫院肝臟病中心副主任醫師李×強亦涉案，他在2015年至2021年期間，將遺體肢解後，出售給奧瑞，共出售10餘具，每具價格1萬至2.2萬元不等。廣西桂林醫學院解剖教研室實驗員蘭××，則以每具900元的價格向桂林市、平樂縣等殯儀館購買盜竊得來屍體，再以每具1萬元的價格，倒賣322具人體骨骼予奧瑞。

為了掩蓋原材料來源非法，奧瑞總經理李×興更安排多人偽造遺體志願捐獻登記表等材料，證明其屍體來源合法性。

盜屍量刑最高3年 律師：法律存漏洞

在網上揭發案件的律師易勝華表示，本案涉及「盜竊、侮辱、故意毀壞屍體罪」，最高量刑只有3年，說明法律還存在很大漏洞。他昨日透露，針對曝光未決案件情况，接到北京市司法局來電約談，「為了改變這種令人憤怒的現實，我願意承受相應的代價」。中國刑法第302條規定，盜竊、侮辱屍體的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。

一名從事器官捐贈的業內人士表示，內地目前沒有明確的法律法規規定人體組織的使用，一般認為人骨使用管理適用器官移植，若是器官捐贈，則需要本人、親屬等簽署文件。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676