穗動物園大象寶龍去世 摔倒搶救無效終年48歲 父母亦死於園內意外 掀反圈養熱議

8月6日晚，廣州動物園官方微信公眾號發布一則題為〈再見，寶龍〉的短片。園方通報稱，7月24日晚上7時45分，該園亞洲象「寶龍」在玩耍時摔倒，無法自行站立，動物園迅速組織飼養員、獸醫等人員全力搶救，並邀請國內專家同行遠程會診。7月25日凌晨零時24分，「寶龍」因傷情嚴重，搶救無效死亡。經剖檢，「寶龍」由於肋骨骨折傷及左肺肺葉，死於心肺功能衰竭。

父母來自印越 周恩來指婚

1976年出生於廣州動物園的「寶龍」，其父母是「外交功勳象」。父親「八寶」是上世紀50年代印度前總理尼赫魯所贈，由時任中國總理周恩來1956年轉贈動物園；母親「伊龍」是前越南領導人胡志明1962年贈送，當時20歲。經周恩來指示，「伊龍」被安排到廣州動物園與「八寶」喜結連理，先後繁育了4隻亞洲象。其中「寶龍」與兄弟「躍龍」常駐廣州動物園。

不幸的是，「八寶」和「伊龍」同樣死於意外。1983年，兩象在園區內相互逗玩，「伊龍」意外掉進園區邊緣的隔離壕溝，四腳朝天，被卡住無法動彈。「八寶」前來救援時也失足掉進了壕溝，並且身體斜壓在「伊龍」身上。經過園方3小時救援，兩頭大象被吊出壕溝時已停止了呼吸。後來牠們的身體被製成標本，存放於中山大學生物博物館內。

而作為廣州動物園大象家族裏的「大哥」，「寶龍」深受大人小童喜愛，牠會默契地配合保育員「修腳」，用鼻子靈活地採食樹葉，捲泥漿撒在身上。「寶龍」去年還在惠英紅主演的電影《我愛你！》中「友情客串」，這部內地和香港合拍片當時曾在廣州動物園取景，「寶龍」與演員們有不少互動。

「一生圈養 半世紀禁錮」

「寶龍」意外去世引起許多愛護動物人士的熱議，內地社交平台出現反對圈養言論：「大象就不適合圈養，動物園根本無法完全滿足大象的各種生存需求」，「一生圈養，半個世紀的禁錮，不知道動物園存在的意義在哪」，「再見，去象星遠離圈養，自由奔跑吧」。