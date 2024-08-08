涉助華監視異見者 居美史家間諜罪成 最高囚25年 紐約建「胡趙基金會」贏信任

現年76歲的王書君，1990年代赴美並取得公民身分，2022年被捕。法新社報道，經過一周庭審，陪審團裁定王書君充當、密謀充當外國政府特務等4項罪名成立。陪審團宣布結果時，王書君面無表情，身體稍微向後靠在椅背上。

情報傳國安部 2015年始

聯邦檢察官指，王將自己塑造成激烈的反共分子以贏得香港民主運動支持者、台獨以及新疆維吾爾、藏族權益活動支持者的信任。實際上，王監視這些民運人士，並將情報分享給中國國安部的官員。紐約東區聯邦地區法院檢察官皮斯（Breon Peace）表示：「起訴書內容或許有如諜報小說情節，但證據卻真實得令人震驚。」

報道指，王書君曾協助民主人士在紐約成立「胡耀邦趙紫陽紀念基金會」，藉此結識大批異見人士，早從2015年起開始替北京秘密工作。 公開資料顯示，王書君是山東青島人，是戰史學家，先後出版《二次大戰風雲錄》、《張學良世紀傳奇》等書。

中駐美使館：不了解具體情况

另據美聯社報道，中國駐美使館否認中方涉及事件，強調中國不干涉他國內政。發言人表示，不了解案件具體情况，但中方反對美方「污衊」、「政治操弄」和「惡意揑造所謂事實」。