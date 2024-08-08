中美奧委主席會晤 中方促停長臂管轄

據《中國體育報》昨報道，兩人在中國代表團設於巴黎所羅門羅斯柴爾德公館的「中國之家」見面。高志丹表示，中美同為奧林匹克運動大國，有責任有義務共同維護奧林匹克憲章原則、捍衛世界反興奮劑治理體系和乾淨運動員的合法權益，推動國際奧林匹克運動健康發展。中國支持美方主辦洛杉磯2028年夏季奧運會和鹽湖城2034年冬季奧運會，希望美方確保包括中國在內的各國運動員參賽順利安全。

美方支持治理興奮劑

報道指，賽克斯肯定體育在促進中美兩國人文交流的重要作用，支持世界反興奮劑機構建立有力治理體系，允諾將積極推動解決相關問題，為包括中國運動員在內的全世界運動員赴美訓練參賽營造良好環境。

美國2020年通過的《羅琴科夫反興奮劑法案》授予當局域外管轄權。據路透社報道，美國政府7月傳喚世界水上運動總會（World Aquatics）主席奴域基（Brent Nowicki）就中國游泳隊23人禁藥案作證，夏季奧運單項運動總會聯合會（ASOIF）表達憂慮，賽克斯稱已向相關人士保證毋須擔心，同時也承認自己無法干預司法機構的行動。