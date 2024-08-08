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網民涉譭陳夢被捕 公安部稱嚴打飯圈 廣告提早賀孫穎莎奪金 伊利致歉

【明報專訊】公安部昨表示，公安機關網絡安全部門將嚴厲打擊涉體育領域「飯圈」亂象，舉例稱北京公安前天拘捕一名29歲網民，指控其涉嫌在巴黎奧運乒乓球女單決賽後發帖誹謗奪金的國手陳夢。這場國家隊「內亂」另一方孫穎莎的支持者在場邊及網絡的激進行為引發爭議，內地官媒近日連番發文强調要防止「飯圈」文化影響體育界。有評論指飯圈失控源於資本無序擴張，孫穎莎的贊助商伊利集團昨澄清對陳夢豎中指的觀眾並非其職員。新華網評論稱，要堅決杜絕飯圈化亂象向體育領域蔓延，警惕隱藏在飯圈化背後的灰色產業鏈。

「澎湃新聞」昨報道，公安部披露獲悉，公安機關網安部門高度重視「飯圈」亂象，積極會同有關部門依法嚴厲打擊違法行為。此前，公安部網安局高度重視網民詆譭陳夢及其教練一事，迅速開展工作並部署北京公安機關網安部門對其核查調查、依法處置。

網民同辱教練 微博永久禁言

北京大興區警方前晚上通報稱，有網民在巴黎奧運乒乓球女單決賽後詆譭運動員和教練，警方接報後開展調查並將29歲賀姓疑犯刑事拘留，指她惡意編造信息、公然詆譭他人，造成惡劣社會影響。網民指被捕的賀姓女子曾用微博帳號「healerhcy1」發文攻擊陳夢及其教練、乒乓球名宿馬琳，稱「好好感謝你的馬琳教練，今晚在牀上記得戴套」，引來大量網民批評、舉報後道歉並更改網名，目前已被微博永久禁言。網上充斥大量孫穎莎粉絲發泄不滿的帖文，咒罵陳夢和馬琳「去死」。

員工涉豎中指辱陳夢 伊利否認

女單決賽現場有大量孫穎莎的粉絲持應援道具助威，更有粉絲在偶像落敗後在觀眾席對陳夢豎中指。網傳該觀眾為伊利職員，伊利發聲明否認並稱已報警。決賽前，伊利在北京三里屯的戶外熒幕打出廣告「烏龍祝賀」稱「孫穎莎奪得女單金牌」遭網民炮轟，事後向公眾致歉，解釋稱「提前測試大屏投放效果導致物料不合時宜露出」。

巴黎奧運乒乓球女單決賽3日上演「中國內戰」，由挑戰衛冕的陳夢對世界排名第一的孫穎莎，結果陳夢以4比2奪得金牌，事件引發孫穎莎粉絲謾罵陳夢。「澎湃新聞」評論稱，「飯圈」通過製造對立情緒博取流量，背後存在商業利益。

評論指飯圈博流量 存利益

微博4月起刪數萬帖文

內地多間官媒發文批評「飯圈文化」入侵體育界（見另稿）。內地多個社交媒體平台從4月起開展為期3個月的「體育飯圈生態治理專項行動」，其中微博前後封禁合計過千帳號、刪除數萬帖文，呼籲網民尊重運動員，學習體育精神，正確追星。

國家體育總局5月曾表示，飯圈亂象對運動員身心健康成長、運動隊為國爭光能力、體育事業可持續發展都極為不利。體育不應該、也不允許成為畸形「飯圈文化」滋生的溫牀。全國體育系統必須高度警惕、快速行動，堅決抵制畸形「飯圈文化」侵蝕體育領域。

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相關字詞﹕乒乓球 奧運 公安部 巴黎奧運 飯圈

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