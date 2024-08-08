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滯陸5月已退伍 金門釣客返台

【明報專訊】滯留大陸5個月的金門釣客胡鈞翔昨返台，他獲陸方救助時為現役台軍，現已退伍，陸方有關部門結束對其調查程序，昨日由其家屬和國民黨立委陳玉珍陪同返回金門。家屬製作錦旗贈予福建海警及台辦，感謝對方救援及照顧。

金門士兵胡鈞翔與吳姓釣客3月17日乘船出海釣魚失聯，漂到大陸泉州圍頭海域被大陸海警尋獲。吳姓釣客已在3月送返，惟胡因有軍人身分，陸方時隔近5個月後放人。胡鈞翔此前已透過家屬申請退伍，並在5月8日生效。

中央社報道，陳玉珍昨上午9時陪同胡男家屬搭船前往大陸接人，搭乘中午11時許的「小三通」船隻返回金門。家屬為答謝福建海警局救援，製作錦旗「救命之恩 恩重如山」致謝，同時感激福建省台辦照顧胡男，贈以「大恩大德 銘記在心」錦旗。新華社稱，胡鈞翔接受調查期間，大陸有關部門妥善照料其生活。

稱在陸吃住好 家屬贈旗謝閩海警

胡鈞翔表示非常想家，在大陸吃住得非常好，海警也給予很多照顧，做健康檢查還胖了幾公斤，女兒的書包也是大陸海警贈送。他表示，安全許可下還是會想要釣魚，這次是意外，但失去軍職後暫時不會想再申請入伍，先以陪家人為重。

陳玉珍表示，這段期間靠大家的努力才能走到今天，感謝國台辦、福建省台辦積極協助。陳又以國民黨金門縣黨部主任委員身分，致贈福建省台辦感謝狀，感謝大家支持與協助，期盼未來兩岸持續交流，和平發展，邁向榮景。至於台灣澎湖籍漁船「大進滿88號」7月初被陸方扣留，陳玉珍說目前還在交涉中，應該很快會有消息。

學者：接納台百姓 打分裂勢力

上海台灣研究所長倪永杰認為，胡姓釣客返抵金門與國台辦官網頁面更動，兩件事可說相互獨立，也可以說有所關聯，彰顯的都是對台整體政策，「對老百姓要融合發展，對於分裂勢力，該下重手就要下重手」。

相關字詞﹕兩岸關係 釣魚 金門

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