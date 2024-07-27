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國台辦公安部增懲獨專欄 設舉報電郵 台獨名單列10人 陸學者：「懲獨22條」由法治轉執行

【明報專訊】繼今年6月大陸多部門聯合發布「懲獨22條」後，國台辦和公安部官網昨日新增「依法懲治『台獨』頑固分子」專欄，除列出以往公布的「台獨分子」，還提供舉報信箱。台學者分析，國台辦藉此建構發布22條後的懲戒模式，達到「殺雞儆猴」之效。陸委會續批評該行為製造兩岸交流更多障礙。

陸委會國民黨：阻兩岸交流與和平

打開國台辦網站，首頁上新增一項「依法懲治『台獨』頑固分子」專欄。其中「台獨」兩字為綠色，其餘字為紅色，背景是五星紅旗和法庭。專欄內頁包括「清單在列的『台獨』頑固分子」、「舉報清單在列的『台獨』頑固分子線索和罪行」、「舉報犯罪嚴重的新『台獨』頑固分子」等五大板塊。清單包括台灣行政院前院長蘇貞昌、立法院前院長游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華及王定宇共10人。網頁下方還列出舉報線索的電子郵箱。

除了國台辦，公安部網站也新增相關專欄。陸委會昨下午回應指，陸方的行為對兩岸交流互動製造更多障礙與傷害、阻撓兩岸人民往來交流，更是不利兩岸良性交流；並呼籲陸方應「多做一些有助雙方良性互動的工作，才是正辦」。國民黨發言人楊智伃表示，互相貼標籤的行為非常不利兩岸溝通跟區域和平，對此事表達遺憾與譴責。

台媒引智庫 重提名單「針對少數人」

中央社引述台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致說，國台辦想發揮「殺雞儆猴」的效果，藉由過去宣布的10名台獨頑固分子建構樣板。這次發布的網頁新增舉報信箱，無論是否真的有人舉報，都不排除未來會進一步列出哪些情形是會被舉報的，往後可能會有更多人被列入這份名單。他分析，這次重提過往已經發布的名單，一方面是想要降低台灣社會對於懲戒台獨的疑慮，重申只有針對「極少數台獨頑固分子」；另一方面則是展現發布「懲治台獨22條」後，確實有所作為。

據中通社引述上海東亞研究所所長包承柯稱，「懲獨」專欄發出這個信息，「懲獨22條」由法治層面轉向執行層面。最近兩岸關係因具體問題的解決而出現變化，包括「2·14」金門撞船及被救漁民返台，陸委會再提「兩岸互不隸屬」，顯然是趁兩岸關係有所緩和企圖渾水摸魚，國台辦此舉進一步表明大陸堅決反對台獨分裂行徑。

相關字詞﹕兩岸關係 台獨 公安部 國台辦

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