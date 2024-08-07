唐山打人案 警出獄指被要求讀稿「背鍋」入罪

2022年6月10日凌晨，男子陳繼志在唐山一間燒烤店搭訕鄰桌女子被拒，和多名男子暴打該女子及同行者。除了陳繼志（判監24年）一伙被判刑，還有8名公職人員被留置調查，其中警員陳志偉被指延誤出警、謊報出警時間，在醫院放任陳繼志離去，被裁定濫用職權罪成，他當時沒有上訴。

陳志偉周日在網上發布短片，實名舉報唐山辦案人員違規審訊，獲取非法筆錄等，最終自己「背了黑鍋」。陳志偉說，當時值班領導韓志勇（判刑2年7個月）帶警員在外喝酒，他臨時接到命令後到達現場，實際用逾10分鐘；但公安局安排他接受訪問時，一名便衣官員命令他照新聞稿念「出警5分鐘到現場」。陳志偉昨受訪時，沒確認該官員身分。

唐山官方指「不實」

唐山官方昨回應稱，通過調閱卷宗、查看留置訊問錄像、核對筆錄、與有關人員談話等方式核查，陳志偉「反映問題均不屬實」；至於出警時間謊言，是陳當時與其他警員「商議隱瞞後對外公布」。

陳志偉昨再公布微信工作群聊天紀錄截圖反擊，證明自己當時出警情形；他稱現時人在外省，但唐山人員已前來敲門。