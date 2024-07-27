話你知：WADA隨機「針對檢測」 常參賽名將屬主要目標

WADA的《檢測與調查國際標準》（ISTI）指出，在各類單項運動中，經常參加最高級別國際賽事、例如奧運會或世界錦標賽，且名列前茅的運動員，是「針對檢測」（Target Testing）的主要目標，而針對檢測隨機發生。

奧運會對運動員使用興奮劑的檢測遵循WADA規定。主要禁止藥物包括各類類固醇、某些激素和代謝調節劑、某些類型的鎮痛藥、某些利尿劑、β2受體激動劑等。違反禁藥規定可能導致運動員被取消比賽資格、失去獲獎資格、遭禁賽等。

值得關注的是，美國2020年通過並實施的《羅琴科夫反興奮劑法案》，允許法院追究及制裁涉及美國運動員的國際體育反禁藥違規行為。該法案以揭露俄羅斯索契冬奧興奮劑欺詐行為的俄反興奮劑實驗室前主管羅琴科夫命名。

美國反禁藥組織 （USADA）此前批評WADA允許藥檢曾呈陽性的中國游泳運動員參加巴黎奧運，美國司法部並就此展開刑事調查。WADA主席班卡批評，USADA試圖凌駕於世界其他機構之上。

（綜合報道）