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中國泳手稱藥檢未影響成績 菲比斯：不能無端指摘未曾陽性者

【明報專訊】國家隊營養師于良、「跳水女皇」高敏等人出聲，為中國泳隊遭頻繁藥檢鳴不平，引爆內地群情洶湧。不過，中國男女「飛魚」潘展樂、張雨霏等人對藥檢表示理解，亦表示成績沒受影響。

綜合《中國日報》等內地媒體報道，潘展樂此前在賽後記者會上，針對外媒對中國游泳隊員賽前需要被反覆藥檢的質疑，回應稱只要合規合理，中國游泳隊員不懼高頻藥檢，破世界紀錄的成績源於實力和科學訓練。張雨霏也對藥檢表示理解，「去配合檢查是我們每一名運動員，不止游泳運動員，都該做的事情」。

張雨霏：怎麼不質疑菲比斯？

張雨霏還說，「美國的菲爾普斯（菲比斯）、萊德茨基（莉迪姬）那麼厲害，你們怎麼不去質疑？」她強調「清者自清」。此前潘展樂在100米自由泳破世界紀錄後，菲比斯曾稱「無法理解」，不過他周一在巴黎受訪時稱「潘展樂的表現讓人難以置信；但在了解事實前，我們不能無端指摘別人」。

菲比斯：倘陽性不應參賽

新加坡「亞洲新聞台」（CNA）報道，菲比斯稱，因為過去藥檢曾呈陽性，中國對運動員展開「顯微鏡般的檢查」，所以對那些從未檢測出陽性的人來說，「你不能指摘他們」。他亦稱，不接受WADA對中國游泳運動員因食物污染造成興奮劑檢測陽性的審查結果，「如果你檢測出陽性，就不應該回來參賽」。

相關字詞﹕潘展樂 菲比斯 游泳 藥檢 興奮劑

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