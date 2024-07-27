中方轟美「雙標」准藥檢陽性跑手征奧 中國泳手禁藥風波愈演愈烈 WADA指捲中美角力

圍繞泳池的禁藥爭論，從數月前持續至今有愈演愈烈之勢。CHINADA質疑奈頓興奮劑陽性處理的文章獲官媒新華社轉發，文章稱該案有諸多疑點仍懸而未決，全球發生數百宗同類藥劑相關案件，僅3名美國運動員因主張食品污染而逃脫處罰，USADA公開聲明「正義得到伸張」後撤稿「行動反常」。

CHINADA文章又指，美國四大職業體育聯盟MLB、NBA、NFL、NHL及大學生體育協會NCAA免於WADA管轄，並引述WADA主席班卡（Witold Bańka）稱「九成美國運動員，包括職業和大學體育運動員，未遵守WADA制定的反興奮劑規定」；又質疑美國2020年生效的《羅琴科夫反興奮劑法》允許當局對國際體育賽事行使域外刑事管轄權，卻將國內賽事排除在外，USADA無視國內問題反而執迷越界管轄，通過指摘中國以轉移視線是「赤裸裸的政治操弄和虛偽雙標」。

WADA上月底發聲明，稱美國傳媒將事件政治化、試圖暗示WADA及反禁藥體系存在過失，WADA被「不公平地」捲入中美兩個超級大國的競爭中。WADA傳媒關係總監費滋傑羅（James Fitzgerald）向BBC表示，美國有人企圖通過中國運動員牽涉禁藥以獲取政治籌碼，導致反禁藥系統內部出現分裂。費滋傑羅表示，美國議員參與反禁藥議題不是科學和法律，而是政治。

中國泳手今年平均21次藥檢 澳4美6

BBC引述世界水上運動總會（World Aquatics）稱中國泳隊的31名隊員今年平均每人接受了21次來自不同監管機構的藥檢，相比之下澳洲平均每人4次，美國每人6次。

現任國際奧委會運動員委員會委員的西班牙籃球名宿加素（Pau Gasol）上周五表示，對中國泳將頻繁接受興奮劑檢測一事感到遺憾，不希望運動員作息被打擾，呼籲各方尊重WADA權威。

學者：大國戰略競爭縮影 巴奧僅開端

上海復旦大學國際政治系教授沈逸認為，歐美正濫用反禁藥議題塑造不利中國的輿論環境，競技體育就是大國戰略競爭的縮影，巴黎奧運僅是開端，以後會出現更多類似場景。《環球時報》則引述匿名體育專家稱，運動禁藥檢測本身是敏感、複雜的問題，很容易變成美國實施政治干預的工具。

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