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中央智庫刊文談灣區一體化 倡升級「離岸灣區」 集中領導統一貨幣

【明報專訊】中共二十屆三中全會日前通過的決定，提出「深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接」的明確要求。中央智庫旗下網站近日刊文指出，將粵港澳大灣區整體升級為國家離岸經濟中心的條件已成熟，建議國家設立「中央灣區委」集中統一領導，三地11城封關，統一貨幣、證件，形成一個相當於世界排名前十的國際化經濟體。

中國社會科學網刊發題為〈加大制度型開放創新 打造粵港澳大灣區2.0正當其時〉的文章，作者房漢廷是浙江大學區域協調發展研究中心（國家高端智庫）研究員，他曾任科技部戰略院副院長、《科技日報》副社長。中國社會科學網是中國社會科學院旗下理論網站，後者是國務院直屬正部級事業單位，中共中央和國家決策服務的思想庫。

文章稱，一些西方國家近年企圖把中國擠出國際經濟舞台，應主動將粵港澳大灣區整體升級為國家離岸經濟中心，形成一個與世界完全接軌的超級經濟特區；大灣區「離岸化」後，內地各省市可在灣區建立「事業飛地」，直接融入國際市場。

文章認為，港澳雙城是國際經濟循環的重要節點，如果把港澳與廣東9市的規則、規制、管理、標準等融合統一，可形成一個國際化經濟體。因此，文章提出4點融合建議。

籲設中央灣區委管三地 港澳社會事務自治

首先是政治一體化，建議設立中央粵港澳大灣區委員會（中央灣區委），將大灣區建設事權納入中央管理，加強中共中央對大灣區工作的集中統一領導，破除三個互不隸屬的政治管理主體「行政協調效率低、成本高」弊端。中央灣區委統籌推進大灣區制度建設，研究審議大灣區發展重大戰略、重大規劃、重大政策，統籌解決大灣區戰略、方向、全局重大問題；粵港澳政府重在執行和落實政策，港澳在社會治理方面保持高度自治。

其次，大灣區封關管理，將分割的粵港澳三地融合為完整的經濟體，區內零關稅，人流、物流、商流完全國際化。

倡採「灣區離岸人民幣」 統一發「灣區綠卡」

第三是統一貨幣，文章認為三幣（人民幣、港元、澳門元）共存的弊端愈來愈突出，影響灣區經濟一體化進程，造成經濟碎片化現象。建議轉型為「離岸灣區」後，統一採用「灣區離岸人民幣」，自由兌換、自由流通，為人民幣國際化探索積累經驗。

最後，文章建議三地11市統一證件，向灣區常住人員發放「灣區綠卡」，對於短期往來灣區的中國公民用「灣區通行證」代替「港澳通行證」，境外人員往來灣區可180天免簽，三地車輛統一使用「灣區牌照」，物流、稅務處理等實行全灣區一證通用、通辦。

近年從中央到粵港澳三地一直在推動「灣區一體化」，不過眾多措施被房漢廷形容為「打補丁」，他建議遵循三中全會提出的「穩步擴大制度型開放」精神，「大跨步」創新發展灣區戰略。

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