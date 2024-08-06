申報超容量先到先得 中國與時間賽跑

SpaceX發射佔比已過半

SpaceX在2015年啓動的「星鏈計劃」，要在2027年前將4.2萬顆衛星送入低軌，如今發射總量已突破6000顆，在全球低軌衛星總量中佔比超過50％。中國的「星網工程」則在2020年9月向ITU遞交「GW星座」計劃。

目前，中國規劃了3個「萬星星座」計劃，除了「千帆星座」（G60星鏈計劃），還有中國星網公司的GW星座，包含GW-A59和GW-22類子星座，總計12,992顆；藍箭航天旗下鴻擎科技也向ITU提交了「Honghu-3星座計劃」的預發信息，將在160個軌道平面上總共發射一萬顆衛星。

火箭發射力或成掣肘

由中國星網（持股55%）、中國兵器工業集團（25%）和中移動（20%）共同成立的中國時空信息集團，今年6月在雄安新區註冊成立，可能成為未來「GW星座」的業務運營方，兼顧軍民兩用。目前，火箭發射能力已成為掣肘中國有關星座計劃能否如期實現的關鍵一環。