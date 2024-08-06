明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

話你知：較傳統衛星通訊 網速快信號強

【明報專訊】傳統通訊衛星主要運行於離地約3.6萬公里的高軌道（Geostationary Orbit，GEO），連接速度慢、通訊延遲大，當下流行的智能手機尺寸也限制了衛星通訊能力。SpaceX「星鏈」、「千帆星座」等低軌道（Low Earth orbit，LEO）衛星網絡應運而生。

中國七成地區無手機信號

需衛星通訊互補地面網絡

低軌道衛星因離地近，提供的網絡信號更佳，同時對地面通訊設備的要求更低；「星鏈」與地面基站各有利弊，無法取代對方。內地約30%的地區有地面基站信號，剩餘佔地70%海洋、高原、沙漠等無人區仍未有手機訊號覆蓋，衛星通訊可在偏遠地區與地面通訊網絡形成互補。

華為對衛星通訊展現濃厚興趣，去年推出的智能手機Mate 60 Pro就以可撥打傳統衛星電話為賣點。不過華為無線技術實驗室報告也指出，目前商業衛星通訊系統速度慢、成本高，衛星手機沒有蜂窩網絡功能。該實驗室6G首席科學家王俊去年11月公布了低軌道衛星網絡連接測試數據，下載、上載速度分別高達660Mbps、135Mbps，超過「星鏈」目前宣傳的最大值。

不過「星鏈」也存在許多問題，包括容易對太空站等航天器造成威脅；運行軌道設定在距地面550和340公里，衛星因空氣阻力需經常調整高度，維護成本高、使用壽命短（5年）。

相關字詞﹕華爲 星鏈 衛星電話

上 / 下一篇新聞