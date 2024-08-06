話你知：較傳統衛星通訊 網速快信號強

中國七成地區無手機信號

需衛星通訊互補地面網絡

低軌道衛星因離地近，提供的網絡信號更佳，同時對地面通訊設備的要求更低；「星鏈」與地面基站各有利弊，無法取代對方。內地約30%的地區有地面基站信號，剩餘佔地70%海洋、高原、沙漠等無人區仍未有手機訊號覆蓋，衛星通訊可在偏遠地區與地面通訊網絡形成互補。

華為對衛星通訊展現濃厚興趣，去年推出的智能手機Mate 60 Pro就以可撥打傳統衛星電話為賣點。不過華為無線技術實驗室報告也指出，目前商業衛星通訊系統速度慢、成本高，衛星手機沒有蜂窩網絡功能。該實驗室6G首席科學家王俊去年11月公布了低軌道衛星網絡連接測試數據，下載、上載速度分別高達660Mbps、135Mbps，超過「星鏈」目前宣傳的最大值。

不過「星鏈」也存在許多問題，包括容易對太空站等航天器造成威脅；運行軌道設定在距地面550和340公里，衛星因空氣阻力需經常調整高度，維護成本高、使用壽命短（5年）。