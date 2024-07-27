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超大市場助力科創 中國星鏈爭霸太空 同SpaceX競低軌通訊 千帆星座2030年1.5萬衛星覆全球

【明報專訊】中國把「超大規模市場」視為發展「動力源」，並陸續在科創和產業發展上取得成效。按計劃日內將發射首批衛星升空的中國「千帆星座」（G60星鏈）計劃，2027年底實現全球網絡覆蓋，2030年達成由1.5萬顆衛星組成的低軌道寬頻多媒體衛星通訊系統，可透過手機直連。路透社報道稱該計劃踏出重要一步，將與SpaceX星鏈爭奪有限的低軌道空間。內地諮詢機構泰伯智庫估計，內地商業航天市場規模2025年可達2.8萬億元（人民幣，下同）。

有中國版「星鏈」之稱的「千帆星座」，首批組網衛星將以「一箭18星」升空。根據江浙滬9城共建的長三角G60科創走廊2021年發布「千帆星座」計劃，包括三代衛星系統，採用全頻段、多層多軌道星座設計，致力為國內用戶提供廣泛、高質的通訊服務。

日產一顆 年產能將增至270

「千帆星座」由上海垣信衛星負責運營，2023年正式啓動，目標今年內發射108顆衛星，計劃一期將發射1296顆衛星。據《上海證券報》報道，負責衛星製造的上海格思航天表示，生產一顆衛星只需要1到1.5天，今年計劃交付50到70顆衛星，此後將年產能增至270顆，「一箭18星」成功後將會嘗試「一箭36星」、「一箭54星」。天兵科技創始人康永來表示，大規模衛星組網發射需求激增，火箭發射企業努力降低成本、提高發射頻次和運力。

商業航天今年首次被寫入政府工作報告，與生物製造、低空經濟並列「新增長引擎」。中國科學院院士王建宇表示，「誰先將衛星送上天空，誰就能在太空中佔有一席之地」。西南證券分析認為，低軌道衛星產業的國產化率有望維持高水平有效推動內需。據《科創板日報》報道，內地A股上市與商業航天相關的多間企業近期行情向好。民生證券分析稱，運載火箭、衛星生產製造相關產業有望短期內受惠，衛星通訊應用及服務企業將在中長期迎來發展良機。

經過多年發展，中國已經從「用市場換技術」轉向「用市場創造技術」的發展階段。中共二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》有一章闡述「全面創新」。當中提及，要發揮中國超大規模市場引領作用，推動科技創新和產業創新融合發展。

分析：現代化產業搬太空

從高鐵、互聯網+、人工智能應用，到電動汽車，中國超大規模市場為現代化產業體系建設，提供了強大動能。《學習時報》指出，社會需求是科技發展的主要動力，「需求引致創新」機制，正在為科技創新引領產業創新提供動力和能力。分析認為，如今中國版「星鏈」正把在地面成功的現代化產業發展道路，搬到太空發展。

明報記者

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