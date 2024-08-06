帶隊征奧體局官「恨國」遭舉報 網民指偏幫美國起底 微博清文關號

前泳管中心部長 唱好美泳手「惹禍」

公開資料顯示，袁昊然曾任國家體育總局湛江潛水運動學校黨委書記、副校長，體育總局游泳運動管理中心游泳部部長。今年3月起，擔任體育總局自行車擊劍運動管理中心副主任。

8月2日，微博帳號「混合泳」在法國發帖，針對內地網上熱議美國游泳隊員在賽後臉色發紫的問題，稱他在現場看到的真實情况，並不像大家在電視上看到的那樣，認為中國轉播機構對美國運動員進行了調色處理。有關言論隨即引發議論，並引發內地大批網民不滿。

隨後「混合泳」被「人肉」搜索，眾多帖文、圖片顯示，他是體育總局高管。包括他曾與國家男子游泳運動員寧澤濤合影，當時微博帖子介紹他是「國際泳聯中國特派代表袁主任」；女子泳將張雨霏日前在微博與「混合泳」互動時也稱對方為「袁部」。網民經各種交叉比對、人臉識別，認為「混合泳」帳號用戶就是體育總局自行車擊劍運動管理中心副主任袁昊然。

網民紛紛進入「混合泳」帳號翻查發言，結果發現該帳號曾公開發表大量「恨國」言論。在國內媒體報道俄黑客入侵世界反興奮劑機構、曝光美國運動員使用禁藥時，他批評官媒沒有調查、斷章取義。

言論悖主旋律 網民舉報要求調查

中國載人航天飛船神舟九號發射成功之際，「混合泳」更嘲諷神九是「二踢腳」（雙響炮仗），3名太空人是3個傻子；他還嘲諷中國軍機墜毀，形容機師是「倒霉蛋」，網民認為已經涉及侮辱英烈犯法，要求有關部門介入調查。對敏感的南海、台海、涉疆話題等，他都有與當局主旋律不同的言論。

目前袁昊然的微博帳號已全部清空帖文，並自行申請關閉帳號。儘管不少網民聲稱已向當局及警方舉報，迄今國家體育總局等部門並未回應事件。