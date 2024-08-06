帶隊征奧體局官「恨國」遭舉報 網民指偏幫美國起底 微博清文關號

【明報專訊】巴黎奧運持續熱爆內地互聯網，不符「愛國」主旋律的發言隨時引火燒身。隨中國奧運代表團出征的國家體育總局自行車擊劍運動管理中心副主任袁昊然（圖），被指發帖偏幫美國，愛國網民圍攻之餘，還合力翻出多年來他在新浪微博的「恨國」、「辱軍」、「侵害英烈名譽」等帖文，要求當局嚴辦。袁昊然帳號一晚刪掉3000多條帖子，最後將微博帳號關閉。
前泳管中心部長 唱好美泳手「惹禍」
公開資料顯示，袁昊然曾任國家體育總局湛江潛水運動學校黨委書記、副校長，體育總局游泳運動管理中心游泳部部長。今年3月起，擔任體育總局自行車擊劍運動管理中心副主任。
8月2日，微博帳號「混合泳」在法國發帖，針對內地網上熱議美國游泳隊員在賽後臉色發紫的問題，稱他在現場看到的真實情况，並不像大家在電視上看到的那樣，認為中國轉播機構對美國運動員進行了調色處理。有關言論隨即引發議論，並引發內地大批網民不滿。
隨後「混合泳」被「人肉」搜索，眾多帖文、圖片顯示，他是體育總局高管。包括他曾與國家男子游泳運動員寧澤濤合影，當時微博帖子介紹他是「國際泳聯中國特派代表袁主任」；女子泳將張雨霏日前在微博與「混合泳」互動時也稱對方為「袁部」。網民經各種交叉比對、人臉識別，認為「混合泳」帳號用戶就是體育總局自行車擊劍運動管理中心副主任袁昊然。
網民紛紛進入「混合泳」帳號翻查發言，結果發現該帳號曾公開發表大量「恨國」言論。在國內媒體報道俄黑客入侵世界反興奮劑機構、曝光美國運動員使用禁藥時，他批評官媒沒有調查、斷章取義。
言論悖主旋律 網民舉報要求調查
中國載人航天飛船神舟九號發射成功之際，「混合泳」更嘲諷神九是「二踢腳」（雙響炮仗），3名太空人是3個傻子；他還嘲諷中國軍機墜毀，形容機師是「倒霉蛋」，網民認為已經涉及侮辱英烈犯法，要求有關部門介入調查。對敏感的南海、台海、涉疆話題等，他都有與當局主旋律不同的言論。
目前袁昊然的微博帳號已全部清空帖文，並自行申請關閉帳號。儘管不少網民聲稱已向當局及警方舉報，迄今國家體育總局等部門並未回應事件。