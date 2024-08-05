四川康定山洪增至8死19失蹤

受損基站、光纖恢復

受災區域通訊無較大影響

中新社引述日地村53歲的村民余發強表示，「這麼大的山洪泥石流，我這輩子沒見過。」

從空中俯瞰日地村事故現場，只見扇形泥石堆積體在山谷中鋪開，覆蓋了大半個村莊，不少民房掩埋其中，有的已被衝垮。穿村而過的318國道完全中斷。

另據新華社報道，當地共出動人員1554名、車輛及工程裝備311台套、通信設備68台套、救援器材1500餘件、搜救犬8隻、輕型直升機1架、大型無人機1架，全力展開人員搜救、醫療救治和交通、電力、通訊保障等工作。

目前，當地通過入住集中安置點、投親靠友等方式有序轉移安置939人，郎鼓村、下瓦斯鋰礦、二社區、市一中等4個安置點的供水、供電、住宿、吃飯等服務均已妥善解決。