內地結婚登記新低 上半年同比減近50萬對

「澎湃新聞」昨報道，今年上半年結婚登記數創下近年新低，登記結婚的新人只有343萬對。據民政部統計數據，在2023年止跌回升以前，內地結婚登記數已持續下跌多年，其中2022年上半年為373.2萬對。

從全年數據來看，2013年內地結婚登記數為1346.9萬對，在2014年起逐年下降，後於2019年跌破1000萬對大關，2021年跌破800萬對大關，2022年降至683.5萬對，跌破700萬對大關，而2023年則回升至768萬對。

學者：年輕人料收入不樂觀 推遲婚戀

對於結婚人數下降，《勞動報》曾引述上海社會科學院城市與人口發展研究所研究員周海旺分析了幾大原因： 首先是適婚人數下降；其次，是初婚年齡都在推遲；此外，更深層次的原因與經濟相關。「年輕人如果覺得就業、職業不穩定，各方面收入預期不樂觀，有些會主動選擇推遲婚戀，在等到具備一定條件後再考慮結婚。」周海旺表示，經濟發展形勢對年輕人在婚戀方面的心理影響比較大。