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「曬背族」佔公園 裸露身體遭投訴

【明報專訊】炎炎夏日，近日內地卻掀起一股在高溫下「曬背」的熱潮，在上海多個公園可見不少市民相約一起趴在地上、背朝天空享受陽光，其中有「曬背族」因裸露身體而遭其他市民投訴。

社交平台「小紅書」有近兩千篇帖文介紹「上海曬背」，有人徵集「曬友」一起到公園活動。從網民上載相片可見，不少人赤裸上身，也有網民表示不介意的話可以穿比堅尼。

部分「曬友」不聽勸

公園保安做人肉屏風

據《新民晚報》報道，上海和平公園有「曬背」的市民表示，現在網上流行「曬背」，比焗桑拿舒服，養生保健效果佳。有公園保安表示，「曬背族」最近突然增加，喜歡在上午9時前和下午3時後到公園草坪或長椅曬太陽，遇到脫去衣物裸露身體的人士，保安會上前勸阻並拍片留下證據。和平公園園長胡聿丞稱「曬背族」因衣著暴露常被人投訴，園方勸阻後反被對方投訴，園方夾在中間兩邊為難。黃浦區綠化管理所公園管理科科長臧軍表示，有的「曬背族」不聽勸告，公園只能派幾名保安充當「人肉屏風」，也擔心中暑。胡聿丞表示，反對不雅曬背的呼聲更高，希望「曬背族」遵守公序良俗到適當場所活動。

報道稱，中醫認為三伏天曬背可以祛除濕氣和寒氣，但不一定適合所有人。有網民表示，曬背不小心曬傷甚至中暑，提醒「曬背」須謹慎。

相關字詞﹕投訴 高溫 社交媒體

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